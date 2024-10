Fußball | Regionalliga Zwickau erkämpft sich bei Viktoria Berlin einen Punkt Stand: 16.10.2024 21:27 Uhr

Das war nichts für Feinschmecker: Der FSV Zwickau hat im Nachholer des 9. Spieltages trotz einer schwachen Offensivleistung einen Zähler bei Viktoria Berlin geholt. Bei dem torlosen Remis konnte sich das Team von Trainer Rico Schmitt vor allem beim starken Keeper Lucas Hiemann bedanken.

FSV-Keeper Hiemann glänzt mehrfach - Zwickau zu harmlos

Die Gastgeber starteten schwungvoll und setzten Zwickau unter Druck. Die erste dicke Chance zur Führung hatten dann auch die Berliner in der 9. Minute durch Oleg Skakun, dessen Schuss Keeper Lucas Hiemann gerade noch über die Latte lenkte. Auch danach drückte Viktoria weiter auf die Führung, die fast in der 20. Minute gefallen wäre, als Shea Mensah aus Nahdistanz am, erneut starken Hiemann scheiterte. Offensiv war von den Zwickauern nichts zu sehen, da es an Durchschlagskraft fehlte und es im Aufbauspiel immer wieder Ballverluste gab. Eine weitere gute Gelegenheit verbuchte dann nochmals Skakun (32.) mit einem Distanzschuss, den Hiemann aber entschärfen konnte.

Oleg Skakun (l.) und Zwickaus Mike Könnecke im Zweikampf

Elekwa und Startsev verpassen Führung

Kurz nach Wiederanpfiff wurde es im Zwickauer Strafraum wieder brenzlig, da Emmanuel Elekwa (47.) aus zehn Metern zum Abschluss kam. Der Berliner fand jedoch auch in Hiemann seinen Meister, der die Kugel gerade noch mit dem Fuß parieren konnte. Danach verflachte die Partie. Es gab Abspielfehler auf beiden Seiten und zahlreiche Unterbrechungen durch kleine Fouls. In den Schlussminuten wurde der FSV einen Tick offensiver und kam auch zu einer Großchance durch Andrej Startsev, der in der 82. Minute die Kugel im 16er direkt aufs Gehäuse schoss, doch die Kugel köpfte Diren-Mehmet Günay einen Meter vor der Torlinie gerade noch aus der Gefahrenzone. Zu mehr Aktionen reichte es jedoch nicht.

SpiO