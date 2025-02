Fußball | 2. Bundesliga Zweitliga-Toptorjäger Martijn Kaars will "am liebsten mit Magdeburg aufsteigen" Stand: 06.02.2025 15:11 Uhr

Zweitliga-Toptorjäger Martijn Kaars führt aktuell einige Statistiken an – in einer ist er sogar besser als Nationalspieler Florian Wirtz. Der Niederländer personifiziert die zwei Gesichter des 1. FC Magdeburg – und träumt vom Bundesliga-Aufstieg.

Diesen Februar-Abend an den flachen Hängen des Emschertales im Südwesten Westfalens wird Martjjn Kaars wohl nie mehr vergessen. "Das war speziell. So etwas passiert vielleicht einmal in Deinem Leben", blickt der Mittelstürmer des 1. FC Magdeburg im Interview mit SPORT IM OSTEN auf den vergangenen Samstag zurück. Viermal hatte der 25-Jährige beim 5:2-Sieg seines FCM bei Schalke 04 geknipst. "Vier Tore in der Veltins-Arena vor den meisten Fans, vor denen ich je in meinem Leben gespielt habe", spricht Kaars immer noch voller Respekt über diesen besonderen Abend vor mehr als 61.000 Zuschauern.

Martijn Kaars ist bei FCM-Trainer Christian Titz in besten Händen.

Titz lobt "Gier, Biss und Jähzorn"

Respekt, den er auch von Trainer Christian Titz bekommt. Respekt und Lob. Bereits nach dem 5:2-Auswärtssieg von Elversberg Mitte Januar, als Kaars drei Tore beisteuerte, lobte Titz "diese unglaubliche Gier, diesen Biss und diesen Jähzorn" seines Angreifers, der mittlerweile zum Toptorjäger der gesamten 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Was er damit meint, erklärte Titz so: "Dieser Jähzorn führt aber nicht dazu, dass er verkrampft, sondern dass er es dann wirklich versucht, besser zu machen."



Kaars war erst im vergangenen Sommer vom niederländischen Zweitligisten Helmond Sport an die Elbe gewechselt. Für den Klub aus dem Süden des Nachbarlandes war Kaars ein Dauerbrenner, stand in allen 38 Ligaspielen in der Startelf – und knipste 21 Mal. In Magdeburg ist seine Quote sogar noch besser: In bis dato 20 Pflichtspielen für den FCM machte er 15 Tore und bereite sechs Treffer vor – Kaars kommt damit auf rund eine Torbeteiligung pro Einsatz.

Mehr Sprints als Florian Wirtz

Was zeichnet diesen 1,83 Meter großen Angreifer aus? Schnelligkeit, Intensität und Treffsicherheit. Mit 35,03 km/h in der Spitze ist er sogar schneller als mancher Erstliga-Stürmer. Bei den intensiven Läufen und den Sprints ist er bester Mann der Liga: Seine bisher 737 Sprints bedeuten über 100 Sprints mehr als jeder andere Spieler der 2. Liga – und sogar rund 130 Sprints mehr als Nationalspieler Florian Wirtz von Doublesieger Bayer Leverkusen, der im Oberhaus diese Statistik anführt.

"Ich arbeite sehr viel. Ich versuche, mich immer zu verbessern. Ich laufe viel, ich muss topfit sein", sagt Kaars über Kaars. Und, dass schon sein Vater ein guter Sprinter war, er also vermutlich genetisch ganz gute Voraussetzungen mitbringt. Und eine gute Fußballschule.

Martijn Kaars hat in dieser Saison bereits 737 Sprints absolviert. Ein Spitzenwert.

Kaars im Ajax-Nachwuchs mit de Ligt

Das Kicken lernte Kaars im Nachwuchs von Ajax Amsterdam, unter anderen mit dem heutigen Manchester-United-Profi Matthijs de Ligt oder Jurrien Timber vom FC Arsenal. In den U-Auswahlmannschaften der Niederlande gehörten der Ex-Dortmunder Donyell Malen oder der heutige Liverpool-Star Cody Gakpo zu seinen Mitspielern.



Soweit hat es Kaars noch nicht geschafft, aber mit seinen starken Auftritten und allein neun Toren in den letzten drei FCM-Auswärtsspielen immerhin in der deutschen Zweitliga-Torjägerliste ganz nach oben geschossen – so wie der FCM, der auf Tabellenplatz drei weiterhin vom Bundesliga-Aufstieg träumen darf.



Kaars verkörpert dabei auch die zwei Gesichter der Magdeburger, die deutlich die Auswärtstabelle anführen, jedoch in der Heimtabelle siegloser Letzter sind. Auch Kaars ist auswärts ein Torgarant, zuhause blieb er in dieser Saison häufig blass. Zwölf seiner 14 Saisontore erzielte er in fremden Stadien.

Martijn Kaars nach dem Gala-Auftritt bei Schalke 04.

"Wenn wir daheim gewinnen, wird der Aufstieg schwer"

Am Samstag (8. Februar, 13 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App) im Heimspiel gegen Nürnberg soll nun endlich auch der erste Heimsieg der Saison her – es wäre überhaupt der erste seit Februar 2024. "Wir müssen zuhause gewinnen", sagt Kaars selbstbewusst und weiß: "Wenn wir nicht zuhause gewinnen, wird der Aufstieg schwer."

Dass Kaars einmal in der Bundesliga spielen will, gab der Rechtsfuß bereits im letzten Sommer kurz nach seiner Verpflichtung als großes Karriereziel an. Vielleicht klappt es jetzt ja sogar mit Magdeburg. "Am liebsten würde ich mit dem FCM aufsteigen, Magdeburg gefällt mir sehr gut." Kaars-Tore am Samstag gegen Nürnberg könnten ein weiterer Schritt für dieses Ziel sein.

Dirk Hofmeister/Sabrina Bramowski