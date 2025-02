Fußball | Regionalliga „Zweikämpfe und Aggressivität“ – Lok-Trainer Seitz fordert gegen Hertha II die klassischen Tugenden ein Stand: 20.02.2025 21:06 Uhr

Vor dem Duell mit Hertha II geht es für den 1. FC Lokomotive Leipzig auch darum, den emotionalen Kater nach dem Sieg im Topspiel gegen Halle zu vermeiden. Dabei rücken traditionelle Attribute in den Fokus, bei denen sich die Probstheidaer im Vorteil sehen.

Nach dem Sieg im Topspiel am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenzweiten aus Halle steht die Tür zur 3. Liga für Lok Leipzig weit offen. Neun Punkte trennen den Tabellenführer vom ersten Verfolger. Am kommenden Wochenende (Samstag, 22. Februar, ab 16:00 Uhr im TV und Livestream) trifft die Loksche nun auf Hertha II.

Gefestigt nach dem Erfolg gegen Halle

Im Fußball hat man schon oft erlebt, dass Teams nach einem wichtigen und emotionalen Sieg wie dem gegen Halle in ein mentales Loch fallen. Doch in Probstheida scheint das in dieser Saison kein Thema zu sein. Das Team hat sich von den, zugegebenermaßen wenigen, Rückschlägen immer schnell erholt und wirkt sehr gefestigt. Der Schlüssel dazu liegt für Trainer Jochen Seitz auf der Hand: "Es geht ganz einfach: durch Erfolge, " erklärte er auf der Pressekonferenz, ohne die Dinge unnötig zu komplizieren. "Erfolge steigern das Selbstvertrauen. Dann kommen die Automatismen und die Spieler glauben auch mal, was der Trainer ihnen sagt. Das geht Hand in Hand mit dem, was die Mannschaft sich selbst zutraut."

Trotz allem hat sich das Team nach dem Sieg auch ein paar ruhigere Tage verdient. Das sah auch Seitz so, der seinen Spielern "zwei Tage frei gab, um den Erfolg zu feiern", bevor die Augen auf die Hertha gerichtet wurden.

Lok nun der Gejagte – doch von Druck keine Spur

An diesem Punkt der Saison muss man attestieren: sollte Lok den Aufstieg noch aus der Hand geben, wäre das ein ziemlicher Kollaps. Druck verspürt Seitz deswegen allerdings nicht, "der liegt jetzt bei den anderen Mannschaften, denn sie dürfen keine Punkte mehr liegenlassen." Einen Schlüssel zum Sieg gegen die Hertha-Bubis sieht der Coach in der Körperlichkeit: "Hertha II ist eine U-23 mit hervorragenden Spielern. Doch sie sind jung, deshalb müssen wir Männerfußball dagegenhalten – sprich: aggressiver und zweikampfstärker sein, sie gar nicht erst ins Rollen kommen lassen. Sonst wird es schwierig."

Platzverhältnisse und mögliche Absagen

Die aktuellen Platzverhältnisse könnten für das Spiel noch ein Hindernis darstellen. Dennoch geht man in Vereinskreisen davon aus, dass das Spiel „zu 90 Prozent“ stattfinden wird. Am Freitagmittag soll nach einer letzten Platzbegehung das finale Urteil getroffen werden. Sieben der neun Partien der Regionalliga Nordost wurden bereits abgesagt, lediglich in Leipzig und Chemnitz (gegen Meuselwitz) soll der Ball rollen.

sbo