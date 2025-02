Fußball | 3. Liga Zwei Patzer entscheiden – Dynamo verliert bei Stuttgart II Stand: 08.02.2025 16:24 Uhr

Noch nie konnte Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart gewinnen – weder gegen die Erste noch die Zweite. Daran wird sich auch in dieser Saison nichts ändern. Denn nach zwei schlimmen Abwehrfehlern unterlagen die Schwarz-Gelben bei der U23 des VfB.

Wegen zwei schlimmen Aussetzern in der Defensive hat Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart II mit 1:2 (0:1) verloren. Am Ende einer sehr langatmigen ersten Hälfte – in 35 Minuten gab es exakt keine Tormöglichkeit von beiden Teams – war es Dynamo-Verteidiger Lukas Boeder, der an der Seitenlinie den Ball im Spielaufbau vertändelte. Zuvor hatte Dynamo den Ball immer wieder in letzter Reihe pendeln lassen. Stuttgart ließ die Gäste lange gewähren. Doch nicht in dieser Szene. Nach dem Ballgewinn landete dieser über Umwege bei Laurin Ulrich, der aus 16 Metern in die kurze Ecke vollendete (38.). Dynamo-Keeper Tim Schreiber wirkte bei dem Schuss nicht chancenlos.

Laurin Ulrich (Mitte) brachte die Stuttgarter in Führung

Rückpass oder nicht?

Der nächste Fehler dann direkt nach der Pause. Schreiber nahm den Abpraller eines Mitspielers im Strafraum mit der Hand auf, Schiedsrichter Yanick Rupert bewertete die Szene jedoch als unerlaubten Rückpass. Indirekter Freistoß war die Folge (48.), eine harte Entscheidung. Dynamo-Trainer Thomas Stamm sprach gar von einer klaren Fehlentscheidung. Den Freistoß knallte Samuele di Benedetto aus fünf Metern kompromisslos am langen Pfosten unter die Latte – 0:2 aus SGD-Sicht.

Viele Flanken, wenig Ertrag

Dynamo kämpfte im Anschluss leidenschaftlich. Doch lange Bälle und Flanken fanden zu selten einen Abnehmer. Trotzdem verbuchten die Dresdner eine Handvoll guter Tormöglichkeiten. Einzig ein Treffer wollte lange nicht fallen. Dabei agierten die Gäste nach der Roten Karte von Mohamed Sankoh (68.) mehr als 20 Minuten in Überzahl. Der eingewechselte Stefan Kutschke sorgte per Elfmeter schließlich für den Anschluss (87.). Aber der kam zu spät, um noch etwas Zählbares aus dem in Großaspach ausgetragenen Spiel mitzunehmen.

Niklas Hauptmann und die SG Dynamo Dresden haben beim VfB Stuttgart II einen Dämpfer im Aufstiegsrennen kassiert.

Somit bleibt die SGD weiter ohne Sieg im Schwabenland. Noch nie konnten die Schwarz-Gelben beim VfB – egal ob Profis oder Reserve – gewinnen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus beträgt nun drei Punkte, Verfolger Saarbrücken rückt nach dem Erfolg gegen Mannheim bis auf einen Punkt an Dynamo heran.

olei