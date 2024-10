Boxen | Kampfabend in Aschersleben Zurück zum Glück: Junioren-Weltmeister Vogel will Titel im "Wohnzimmer" verteidigen Stand: 23.10.2024 15:31 Uhr

Im April hat Julian Vogel in seiner Heimatstadt Aschersleben seinen bis dato größten Erfolg gefeiert. Nun kommt es an gleicher Stelle zur ersten Titelverteidigung. Der Junioren-Weltmeister ist gewarnt.

"Es ist eine Riesenfreude für mich, hier zu boxen", erklärte Junioren-Weltmeister Julian Vogel auf der Pressekonferenz am Mittwoch (23. Oktober 2024). Die Veranstaltung an gleicher Stelle im Frühling habe gezeigt, welche Boxbegeisterung es in Aschersleben gibt. "Das wird auf jeden Fall mega!"

Das deutsche Duell gegen John Bielenberg um die Junioren-Krone am 7. Dezember kann in den Augen von Vogel Werbung für den deutschen Boxsport sein. "Es wird gezeigt, dass das deutsche Boxen noch sehr aktiv ist und dass da etwas geht", so der 21-Jährige.

Um diesen Gürtel geht es am 2. Dezember: Die Junioren-WM der WBO

Bielenberg freut sich auf die Herausforderung

Dass Bielenberg in der Heimatstadt von Vogel antreten muss, sei für ihn eine extra Motivation "alles zu geben und eine schöne Herausforderung". Welche Schwächen er bei seinem Gegner ausgemacht habe, wollte der Herausforderer nicht verraten, attestierte Vogel aber "große Fortschritte. Er ist ein guter Boxer und ich unterschätze niemanden."

Mit einem klaren Punktsieg gegen Jan Helin hatte sich Vogel Mitte April den Junioren-WM-Titel der WBO im Superweltergewicht erkämpft. Knapp viereinhalb Monate später gewann er im tschechischen Usti nad Labem per technischen Knockout gegen den Slovaken Filip Bosela in einem Nicht-Titelkampf. Das Duell mit Bielenberg im Dezember wird damit seine erste Titelverteidigung und ist zugleich Vogels vierter Kampf in diesem Jahr.

Liveübertragungen im MDR FERNSEHEN

Zudem wird es in der Ballhaus Arena ein weiteres deutsches Duell geben. Im Supermittelgewicht treffen die SES-Boxer Artur Reis und Artur Henrik aufeinander. Der Gewinner darf sich dann WBA-Continental-Champions nennen. Der MDR wird die SES-Gala am 7. Dezember im Rahmen von "SPORT IM OSTEN - Boxen live" ausführlich begleiten und live senden.

Bevor allerdings in Aschersleben die Fäuste fliegen, steht zunächst einmal der Kampfabend in Chemnitz auf dem Programm. Dort wird es am 2. November unter anderem das Duell zwischen Tom Dzemski und Nick Hannig. Das Besondere an diesem Kampf ist neben dem möglichen Titel des WBO-Europameisters im Halbschwergewicht, dass beide Boxer von ihren Vätern trainiert werden. Auch diesen Kampfabend gibt es in aller Ausführlichkeit bei SPORT IM OSTEN.

SpiO