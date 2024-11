Eishockey | DEL 2 Ziel DEL2-Meister - Niklas Sundblad verlängert bei Dresdner Eislöwen Stand: 27.11.2024 13:57 Uhr

Er kam im Januar, rettete die Dresdner Eislöwen in den Playdowns und steht aktuell mit den ambitionierten Sachsen auf Rang vier. Jetzt wurde der Vertrag mit dem Cheftrainer um weitere zwei Jahre verlängert.

Er kam als Retter und soll den Dresdner Eislöwen nun länger erhalten bleiben. Wie der Eishockey-Zweitligist am Mittwoch (27.11.2024) mitteilte, wurde der Vertrag mit Cheftrainer Niklas Sundblad bis 2027 verlängert.

Sundblad: "Ich will mit den Eislöwen DEL2-Meister werden"

Der Schwede hatte im Januar die Sachsen übernommen und in den Playdowns zum Klassenerhalt geführt. Nach einem großen Umbruch im Sommer stehen die Dresdner nach 22 Saisonspielen bei 38 Punkten auf dem vierten Platz. Und Sundblad hat mit den Eislöwen noch einiges vor: "Ich habe im Sommer schon klar gesagt, was mein Ziel ist. Ich will mit den Eislöwen DEL2-Meister werden. Deshalb bin ich nach Dresden gekommen. Das Potenzial steckt in dieser Mannschaft, das Umfeld passt auch. Gemeinsam wollen wir diesen Schritt gehen."

Niklas Sundblad hat mit den Eislöwen noch viel vor.

Nächste Aufgabe heißt Freiburg

Der 51-Jährige hat schon einige DEL-Stationen absolviert, stand bei den Kölner Haien, den ERC Ingolstadt und Schwenninger Wild Wings an der Bande. Mit dem ERC Ingolstadt wurde er 2014 Meister. Sportdirektor Matthias Roos sieht die Mannschaft auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel. "Vor einem Jahr haben wir eine Kaderumstrukturierung und damit eine neue Standortphilosophie auf den Weg gebracht. Mit Niklas Sundblad konnten wir zu Jahresbeginn einen erfahrenen Trainer verpflichten, der diesen Entwicklungsprozess in seiner täglichen Arbeit umsetzt." Am kommenden Freitag und Sonntag warten mit dem EHC Freiburg und den Kassel Huskies in der DEL 2 die nächsten Aufgaben.

