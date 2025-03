Fußball | Thüringenpokal Zieht Dauer-Pokalsieger FC Carl Zeiss Jena wieder ins Finale ein? Stand: 21.03.2025 10:51 Uhr

Der Landespokalsieger in den vergangenen fünf Jahren hieß immer FC Carl Zeiss Jena. Am Samstag (14 Uhr im Livestream und Liveticker) gastiert das Team von Trainer Volkan Uluc beim ZFC Meuselwitz, der seit 14 Jahren auf einen Pokalsieg gegen den FCC wartet. Die große Frage ist, ob sich die Unruhe in Jena auch auf die Leistung der Mannschaft auswirken wird.

Der Meuselwitzer Präsident Hubert Wolf, der wie der ZFC seit 14 Jahren auf einen Pokalsieg, der gleichbedeutend mit dem Einzug in den DFB-Pokal wäre, fasste seinen Gefühlszustand im Programmheft gut zusammen. "In der Vergangenheit haben wir da jedes Mal sprichwörtlich schön eins auf die Rübe bekommen und es wird rein statistisch einmal mehr eine klare Sache." Damit meint der ZFC-Boss nicht nur die klare 0:4-Niederlage im letztjährigen Pokalfinale, sondern auch das 0:3 im Herbst, als es um Ligapunkte ging.

ZFC-Trainer gibt kein Statement ab

Der letzte Pokalsieg gelang den Meuselwitzern im Halbfinale 2011 mit einem 2:1-Sieg. Anschließend sicherte man sich zum zweiten Mal auch den Pott. Als einziger jetzt noch aktiver Spieler war damals René Eckardt auf Jenaer Seite dabei. Diese lange Durststrecke sorgt bei den Meuselwitzern wohl auch dafür, dass es von Trainer Georg-Martin Leopold vor der Partie keinerlei Statement gab und gibt. Nach dem Sieg gegen Altglienicke hatte der Coach mit Blick auf Jena erklärt, dass man demütig sein solle. Immerhin habe man zuletzt viermal in Folge gegen Jena verloren.

Gemeinsame Vergangenheit von Uluc und Leopold

Die lange Jenaer Vergangenheit von Leopold als Coach im Nachwuchs ist bekannt. Und der 47-Jährige war in der ersten Amtszeit von Volkan Uluc, der seit Anfang der Woche überraschend erneut beim FCC übernommen hat, einer der Co-Trainer. Was dem Duell am Samstag sicher noch eine ganz besondere Note gibt. Noch mehr Statistik: Uluc holte sich 2015 den Thüringenpokal mit Jena in Meuselwitz, durch ein 2:1 nach Verlängerung.

Georg-Martin Leopold, Volkan Uluc und Miroslav Jovic (v.li.) bildeten zwischen 2015 und 2016 das Trainergespann beim FC Carl Zeiss Jena.

ZFC ohne Bürger - Jena ohne Muqaj und Weinhauer

Personell lassen sich die Meuselwitzer nicht in die Karten schauen. Klar ist, dass Luca Bürger mit Kreuzbandriss fehlen wird. Unklar ist, ob Johannes Pistol nach seiner Finger-OP wieder zur Verfügung steht. Auf Seite des FC Carl Zeiss Jena steht fest, dass Stürmer Erik Weinhauer wegen einer Gelbsperre nicht zur Verfügung steht. Auch Hamza Muqaj ist nicht dabei, weilt bei der U21 des Kosovo. Maurice Hehne (muskuläre Probleme) und Elias Löder (Knöchel) könnten bis Samstag noch fit werden, hier ist der Einsatz noch offen.

Erster Auftritt von Uluc bei wichtigstem Spiel des Jahres

Der FC Carl Zeiss Jena hat vor einem der wichtigsten Spiele der Saison eine unruhige Woche hinter sich. Die sofortige Trennung von Cheftrainer Henning Bürger nach dem 3:0 gegen Eilenburg darf als unglücklich beschrieben werden. Die Rücktritte von Vorstand Christian Gerlitz und Aufsichtsrat Carsten Müller brachten zusätzliche Unruhe. Mit Rückkehrer Uluc sollen nun die Regionalliga-Saison vernünftig abgeschlossen und der Pokal geholt werden. Dafür muss am Samstag besagter ZFC Meuselwitz erstmal aus dem Weg geräumt werden. Dass es diesmal ein Spaziergang wird, glaubt Uluc nicht. Er erwartet den ZFC "mit dem Messer zwischen den Zähnen".

