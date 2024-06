Fußball | Regionalliga ZEISS-Gruppe steigt wieder beim FC Carl Zeiss Jena ein Stand: 17.06.2024 12:58 Uhr

Nach mehr als 20 Jahren kooperieren der FC Carl Zeiss Jena und die ZEISS Gruppe wieder miteinander. Davon soll vor allem der Nachwuchs profitieren - aber nicht nur der.

Der FC Carl Zeiss Jena holt einen altbekannten Partner an Bord: Ab der kommenden Saison 2024/25 unterstützt das Technologieunternehmen ZEISS den FCC als Sponsor, wie der Verein am Montag (17. Juni 2024) bekannt gab.

Die Zusammenarbeit läuft unter dem Titel "ZEISS - Partner für Talente". Im Fokus stehe dabei aber nicht nur die Förderung der Nachwuchsarbeit beim Verein, sondern auch die Unterstützung der professionellen Frauen- und Männermannschaft. Die Frauen des Carl Zeiss Jena schafften in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga und spielen ab Ende August wieder im Oberhaus, die Männer gehen in ihre fünfte Regionalliga-Saison.

Spielerinnen des FC Carl Zeiss Jena jubeln

Nicht nur Jenas Frauen, Männer und Jugend profitieren

Der Verein zeigt sich erfreut über die Partnerschaft. "In den vergangenen Wochen haben wir intensiv gemeinsam daran gearbeitet, ein standortspezifisches Projekt zu konzipieren, welches sich in die Strategie von ZEISS optimal integriert", heißt es vom Jenaer Geschäftsführer Patrick Widera in der entsprechenden Pressemitteilung. Das Sponsoring ist zunächst bis auf drei Jahre angelegt.

Neben Jena kooperiert das Technologieunternehmen zudem mit weiteren Vereinen, so zum Beispiel auch mit dem VfR Aalen.

Jena und Zeiss - fast 100 Jahre gemeinsame Geschichte

Der FC Carl Zeiss Jena war aus der Betriebssportmannschaft der Firma Carl Zeiss hervorgegangen, die sich 1903 gegründet hatte. Fast über ein Jahrhundert erstreckte sich die gemeinsame Zusammenarbeit, die der Verein selbst als "erfolgreiche Symbiose" bezeichnet. Der größte Erfolg ist dabei der Einzug ins Europacupfinale 1981.

Einmarsch der Teams

In die Bundesliga der Männer schaffte es der Verein nie, 2001 zog sich die Firma ZEISS zurück. Nun, mehr als 20 Jahre später, wird ein neuer Anlauf gewagt.

npo