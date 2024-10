Fußball | Bundesliga Willi Orban - der akribische Zweikampf-König verleiht RB Leipzig Flügel Stand: 20.10.2024 11:09 Uhr

RB Leipzig ist in der Bundesliga seit 495 Minuten ohne Gegentor, ließ gegen Mainz nicht eine Topchance zu und will nun am Mittwoch mit dem Abwehrbollwerk auch in der Champions League gegen Liverpool performen. RB überzeugt als Team - und trotzdem ragt einer heraus: Willi Orban.

Kapitän Willi Orban ist Antreiber und Ruhepol zugleich. Ein akribischer Arbeiter, der nichts dem Zufall überlässt, nicht mit Starallüren und Glamour neben dem Platz auffällt, sondern mit Leistung.

Der 31-Jährige spielt bisher eine überragende Saison und krönte seine starken Auftritte in Mainz mit seinem ersten Saisontor. Viel wichtiger aber: Orban verlor nicht einen Zweikampf. War mit 18 gewonnenen Duellen der Beste auf dem Platz und bekam Sonderlob vom Trainer. "Man merkt, wenn er fehlt. Willi hat sehr viele Schüsse geblockt und viele Umschaltaktionen im Keim erstickt, weil er viele Situationen erkennt", sagte Marco Rose während der Pressekonferenz nach dem Spiel bei seiner alten Liebe in Mainz und weiter: "Er ist einfach unser Kapitän und das strahlt er auf dem Platz aus."

Willi Orban blockt den Schuss des Mainzer Nationalstürmers Jonathan Burkardt.

Sechs von sieben Spielen ohne Gegentor

Auch oder vor allem wegen Orban bringt RB die gegnerische Offensive regelmäßig zum Verzweifeln. Lediglich Meister Bayer Leverkusen knackte im Ligaalltag das Abwehrbollwerk der Sachsen. Neben Mainz versuchten auch schon Bochum (0:1), Union Berlin (0:0), der FC St. Pauli (0:0), Augsburg (0:4) und Heidenheim (0:1) vergeblich, Leipzigs Defensive zu überwinden.

Gulacsi seit 495 Minuten ohne Gegentor

Für Orban ist das Erfolgsrezept simpel: "Wir hatten keine großen Umbrüche, das hilft uns natürlich. Die Automatismen sind da, viele Spieler sind in Top-Form, dazu haben wir einen guten Torhüter, das kommt alles zusammen", schmunzelt Orban nach dem Auftritt in Mainz. Neben Leipzigs Abwehrchef, der 2015 aus Kaiserslautern zu RB kam und den Wechsel einst als "beste Entscheidung, die er treffen konnte" nannte, ist Gulacsi ein Garant für den Erfolg. Seit 495 Minuten ist der Ungar in der Liga ohne Gegentor, zum Vereinsrekord aus dem Jahr 2018 fehlen ihm nur noch vier Minuten.

RB im Gleichschritt mit dem FC Bayern

In der Bundesliga geht RB aufgrund der Defensivstärke im Gleichschritt mit Bayern München. Nach sieben Spielen liegen beide Teams mit 17 Punkten an der Tabellenspitze, die Bayern sind nur wegen des besseren Torverhältnisses (24 geschossene Tore, RB hat gerade elf Mal getroffen) Erster.

Königsklassen-Kracher gegen Liverpool

Was in der Bundesliga glänzend läuft, klappte in der Champions League noch nicht. RB ist noch sieglos, unternimmt am Mittwoch (21 Uhr im Audiostream und Ticker) gegen den englischen Top-Klub FC Liverpool einen neuen Versuch. Dann wird auf Gulacsi, Orban und Co. eine andere Angriffswucht zu kommen. "Liverpool hat eine hohe Qualität auf den Flügeln", schätzt Rose ein und schiebt hinterher: "Wir werden wieder eine Lösung und vielleicht einen anderen Ansatz brauchen. Wir haben genügend Selbstvertrauen und glauben auch an der Champions League an uns."

Ich werde alles machen, aber nicht Kloppo anrufen. Er hat ganz viele Jahre Fußball gearbeitet und ist froh, dass er sich mal etwas ausruhen kann und das gönn ich ihm auch. Marco Rose |

"Kloppo ist auf Mallorca"

Insiderinfos über Liverpool wird sich Rose von seinem baldigen Fußballchef Jürgen Klopp nicht einholen. "Kloppo ist auf Mallorca und kümmert sich um seine Frau, seine Kinder und seinen Hund. Ich werde alles machen, aber nicht Kloppo anrufen. Er hat ganz viele Jahre Fußball gearbeitet und ist froh, dass er sich mal etwas ausruhen kann und das gönn ich ihm auch.", sagte Rose und dachte womöglich: "Wer einen Orban hat, muss keinen Liverpooler fürchten".

Sanny Stephan