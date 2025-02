Fußball | Regionalliga Wildes Bezirksderby zwischen Zwickau und Chemnitz endet remis Stand: 02.02.2025 16:25 Uhr

Zwei Elfmeter, drei Platzverweise. Das Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC hatte vor allem am Ende einiges zu bieten.

Ein vor allem in der Schlussphase wildes Bezirksderby endet 2:2 unentschieden. Dabei standen bei der Partie Zwickau gegen Chemnitz am Ende zahlreiche Schiedsrichterentscheidungen im Blickpunkt. Schon in der 1. Hälfte hatte Der Unparteiische Christopher Gaunitz den Chemnitzer Niklas Erlbeck wegen groben Foulspiels in die Kabine geschickt.

In Halbzeit zwei folgten dann noch zwei weitere Platzverweise. Zwickaus Jahn Herrmann sah nach einer Schwalbe Gelb-Rot, der Chemnitzer Jongmin Seo im Anschluss an das zweite CFC-Tor wegen unsportlichen Verhaltens. Die Chemnitzer Führung durch Felix Müller (53.) glich Veron Dobruna aus (64.).

Zwei Elfmeter in der Schlussphase

In der Schlussphase sorgten dann zwei Elfmeter für den Endstand. Zunächst verwandelte Rückkehrer Dejan Bozic einen Handelfmeter (86.) für die "Himmelblauen". Vier Minuten später war Maximilian Somnitz nach einem Foul vom Punkt erfolgreich und glich erneut für Zwickau aus.

olei