Fußball | Regionalliga Westsachsen-Duell Chemnitz vs. Zwickau: Noch-unbesiegt vs. Noch-sieglos Stand: 09.08.2024 10:28 Uhr

Ein Derby mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen: Wenn Chemnitz und Zwickau am Sonntag aufeinandertreffen, kommt es zum Duell des ungeschlagenen CFC gegen den noch sieglosen FSV. Wir zeigen die Partie komplett live. Der Spieltag startet bereits Freitag in Leipzig. In Jena kommt es Samstag zu einem echten Spitzenspiel.

Schlittert der FSV Zwickau schon am dritten Spieltag in die erste kleine Krise? Bleibt der Chemnitzer FC ungeschlagen? Gegensätzlicher hätten die Saisonstarts der beiden Regionalligisten aus Zwickau und Chemnitz nicht sein können: Der FSV Zwickau hat schon zwei Niederlagen schon sieben Gegentore kassiert und noch kein eigenes geschossen. Chemnitz ist mit schon vier Punkten dagegen einer der Verfolger von Spitzenreiter Carl Zeiss Jena. Das Westsachsenduell zwischen Chemnitz und Zwickau am Sonntag (11.08.2024, 13 Uhr) sehen Sie im SPORT IM OSTEN-Livestream.

FSV-Coach Schmitt: "Keine Durchhalteparolen"

Zwickau steht dann beim Gastspiel in Chemnitz schon ordentlich unter Zugzwang: Das Team von FSV-Coach Rico Schmitt ist nach den ersten beiden Spieltagen das einzige Regionalliga-Nordost-Team ohne Punkt. Und auch ohne eigenes Tor. Immerhin: Nach dem 0:2 gegen Greifswald erwartet Schmitt Besserung. "Die deutlichen Fehler müssen und werden wir auch drehen. Das sind keine Durchhalteparolen", sagte der 55-Jährige.

Die letzten Derbys gingen an den CFC

Der Chemnitzer FC konnte zwar selbst erst einen Treffer bejubeln, hat dennoch schon vier Zähler auf dem Konto. Ein schlechtes Omen für die "Schwäne" aus Zwickau sind die Ergebnisse des Derbys der vergangenen Saison. Die Elf von Trainer Christian Tiffert konnte beide Partien für sich entscheiden (2:1, 2:0). In der langen Historie des Duells kommt es zum 56. Aufeinandertreffen beider Klubs: 26 Mal gewann der Chemnitzer FC oder der Vorgängerklub FC Karl-Marx-Stadt, 16 Mal jubelten die Zwickauer.

Riesen-Rückkehr nach Chemnitz

Für den Zwickauer Randolf Riesen wird die Partie ein besonderes Spiel: Das 19-jährige Talent hat seine gesamte Jugend in Chemnitz gespielt und wechselte im Sommer nach Zwickau. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück. Riesen wartet allerdings noch auf seinen ersten längeren Einsatz für den FSV, zerst zwei Minuten durfte er bisher ran.

Freitag: Lok und Eilenburg eröffnen Spieltag

Der Spieltag eröffnen bereits am Freitag (09.08.2024, 19 Uhr) vier Teams: Aufsteiger VFC Plauen empfängt zum Heimspielauftakt die U23 von Hertha BSC. In Leipzig kommt es zu einem Sachsen-Duell: Lok Leipzig fordert den FC Eilenburg im Bruno-Plache-Stadion. Eilenburg möchte nach dem umjubelten Punktgewinn gegen Altlgienicke (2:2) den Schwung mitnehmen und auch gegen Lok punkten. Das dürfte jedoch eine schwierige Angelegenheit werden, denn die Leipziger verloren noch kein Spiel in dieser Saison und konnte die letzten drei Pflichtspiele gegen Eilenburg allesamt gewinnen. Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es auch in Leipzig: Der langjährige Eilenburg-Tormann Andreas Naumann steht jetzt bei Lok im Tor.

Szene aus dem Vorjahr: Lok besiegte Eilenburg in Leipzig 2:1. Damals stand Keeper Naumann (li.) noch im Eilenburg-Tor.

Top-Duell am Samstag: Jena gegen Greifswald

Der FC Carl-Zeiss Jena möchte den Saisonstart perfekt machen und gegen Greifswald, den Vize-Meister der vergangenen Saison, den dritten Dreier holen. Mit dem Rückenwind von Fünferpacker Erik Weinhauers gastiert das Team von FCC-Coach Henning Bürger Samstag um 13 Uhr am Greifswalder Bodden.

Sonntag: Erfurt empfängt Halle

Ebenfalls am Sonntagmittag kommt es zur traditionsreichen Partie zwischen Erfurt und dem Halleschen FC. Nachdem der RWE überraschenderweise besser als der Drittliga-Absteiger in die Saison gestartet ist, möchte der HFC nun die ersten drei Punkte im Steigerwald einfahren.

