Skilanglauf Weltpremiere in Oberhof: Langlauf-Stars und Nachwuchs-Talente an einem Ort Stand: 16.01.2024 14:52 Uhr

Besondere Premiere beim Heim-Weltcup in Oberhof: Zum ersten Mal in der Geschichte des Skilanglaufs werden eine nationale Nachwuchsrennserie und der Weltcup gemeinsam ausgetragen.

Zwei Wettbewerbe, ein Stadion: In Oberhof findet vom Freitag bis Sonntag neben dem Weltcup auch der Auftakt des Schülercups statt. Heißt: Die besten deutschen Talente kommen ihren Vorbildern ganz nah und laufen vor einem großen Publikum, denn die Wettkämpfe im Schülercup der U14/U15 sind eingebettet in die Weltcup-Rennen.

Katharina Hennig ist davon begeistert: "Ich find‘s richtig, richtig gut, dass in Oberhof diesmal Schülercup und Weltcup miteinander verbunden werden. Es ist nicht nur für den Nachwuchs eine Motivation, zusammen mit den Stars der Szene an einem Ort zu starten und sich auch technisch was abschauen zu können. Sondern auch für uns, weil wir ja genau wissen, wie es damals war als 'kleiner Stöpsel'."

Heim-Weltcup immer etwas Besonderes

Für Hennig und die anderen deutschen Langläufer ist es der erste Weltcup nach der strapaziösen Tour de Ski. Die Oberwiesenthalerin hat dem Körper Zeit gegeben, sich zu erholen und hat am Sonntag die erste intensive Einheit absolviert. Ein Heim-Weltcup, sagte sie, sei immer etwas Besonderes. Oberhof liegt relativ nah an ihrer Heimat im Erzgebirge. Familie und Freude werden da sein.

Hennig will liefern und nennt klare Ziele: "Im Klassiksprint möchte ich schon mindestens ins Viertelfinale kommen, auch wenn der Sprint nicht mein Steckenpferd ist. Im Massenstart am Samstag will ich wieder weit vorne mitkämpfen. Aber selbstverständlich liegt der Fokus an diesem Wochenende auf der Staffel. Wir wollen wieder ums Podium mitkämpfen."

Schlickenrieder: "Es wird ein hartes Brett"

Bundestrainer Peter Schlickenrieder tritt nach den starken Ergebnissen bei der Tour de Ski etwas auf die Euphoriebremse. "Wir dürfen nach dem harten Stück Arbeit nicht zu viel erwarten. Es wird ein hartes Brett: nicht nur bezüglich der selektiven Strecken, sondern auch der Topbesetzung aller Teams. Aber genau das wollen wir: uns mit den Besten der Welt messen."

In den Genuss der einzigartigen Atmosphäre beim Weltcup kommen gleich 21 deutsche Langläufer. Mehr hat der DSV zuvor noch nie in einem Weltcup an den Start geschickt. Löblich auch: Das Oberhofer Konzept hat den Umweltpreis für eines der nachhaltigsten Skisportanlagen weltweit erhalten. Die deutsche Mannschaft trägt ihren Anteil dazu bei. Das gesamte Team wohnt in der Bundeswehr-Kaserne – fußläufig zum Stadion und reist gemeinsam an.

Aufgebot

Frauen



Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis)

Pia Fink (SV Bremelau)

Laura Gimmler (SC Oberstdorf)

Katharina Hennig (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

Lena Keck (TSV Buchenberg)

Sofie Krehl (SC Oberstdorf)

Lisa Lohmann (WSV Oberhof)

Jessica Löschke (TSV Leuna)

Coletta Rydzek (SC Oberstdorf)

Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

Verena Veit (SC Oberstdorf)



Männer



Lucas Bögl (SC Gaißach)

Janusch Brugger (WSG Schluchsee)

Jan Friedrich Doerks (SWV Goldlauter)

Max Goether (VSC Klingenthal)

Marius Kastner (SC Neubau)

Elias Keck (TSV Buchenberg)

Albert Kuchler (SpVgg Lam)

Friedrich Moch (WSV Isny)

Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein)

Jan Stölben (SLV Ernstberg)

Zeitplan





Fr., 12:50 Uhr: Qualifikationen Frauen/Männer, Sprint C

Fr., 15:20 Uhr: Finals Frauen/Männer, Sprint C

Sa., 10:25 Uhr: Männer, Massenstart 20 km C

Sa., 13:30 Uhr: Frauen, Massenstart 20 km C

So., 10:50 Uhr: Frauen, Staffel 4 x 7,5 km F

So., 13:10 Uhr: Männer, Staffel 4 x 7,5 km F





sst/pm