Wintersport | Ski-Cross Weltcup in Oberwiesenthal fällt erneut aus

Stand: 12.02.2024 13:01 Uhr

Wegen der zu hohen Temperaturen muss der für das erste März-Wochenende geplanten Skicross-Weltcup in Oberwiesenthal abgesagt werden. Die Schneebedingungen hätten derart gelitten, dass der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS bekannt gab, dass die Rennen nicht stattfinden können.

Das spektakuläre Skicross ist seit 2010 olympisch.

Wiederholte Absage

Für die Veranstalter wiederholt sich die Geschichte: Bereits im Vorjahr musste die damals geplante Premiere in der höchstgelegensten Stadt Deutschlands witterungsbedingt abgesagt werden. Für die Skicrosser ist es in diesem Winter die erste Absage. Am kommenden Wochenende geht es in Reiteralm in Österreich weiter – bei winterlichen Temperaturen.

