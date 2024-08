Fußball | Regionalliga Weinhauer-Gala: Jena deklassiert Hertha 03 Zehlendorf Stand: 04.08.2024 15:39 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Sonntag auch das zweite Saisonspiel für sich entschieden. Beim 6:2-Torfestival gegen Hertha 03 Zehlendorf stand der alles überragende Erik Weinhauer im Mittelpunkt. Vor 5.339 Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld entschied der Neuzugang von Rot-Weiß Erfurt mit seinen fünf Treffern die Partie.

FCC-Trainer Henning Bürger schickte für den verletzten Kay Seidemann Ken Gipson von Beginn an auf das Feld. Zudem erhielt Paul Krämer in der Defensive den Vorzug vor Justin Smyla. Für die Zehlendorfer begann Eric Stiller für Valentin Henneke.

Wilde Anfangsphase

Die Gastgeber leisteten sich gleich zu Beginn einen großen Bock. Cenker Yoldas trickste sich mit einem Körpereinsatz an Sören Reddemann vorbe, bediente dann mit viel Übersicht den freistehenden Serhat Polat, der ohne Mühe zu seinem zweiten Saisontreffer kam (7.). Das 0:1 hielt daraufhin nicht einmal 120 Sekunden. Elias Löder brachte auf der Gegenseite 03-Keeper Jasper Kühn nach einem kurz ausgeführten Abstoß in die Bredouille und legte auf Sturmkollege Erik Weinhauer – der vorherige Erfurter schob daraufhin zum 1:1 ins leere Tor (9.).

Polat trifft erneut

Der Druck auf beiden Mannschaften war spürbar hoch. Das sorgte für eine Reihe an individuellen Patzern, so hielt auch dieser Spielstand nicht lange. Jenas Abu El Haija verschätzte sich bei einem Kopfball und gab Polat so die Möglichkeit frei auf Liesegang zuzugehen. Kaltschnäuzig überwand dieser den Jenaer Keeper und traf zum 1:2 (11.).

Erik Weinhauer lässt sich nach dem zwischenzeitlichen 3:2 vor dem Fanblock feiern.

Weinhauer-Festspiele beginnen

Daraufhin suchte Jena wieder eine schnelle Antwort und fand in Weinhauer den dafür prädestinierten Akteur. Nach einem Freistoß von Justin Petermann glich der Stürmer zuerst aus (18.), bevor er vier Minuten später erneut per Kopf für die 3:2-Führung der Hausherren sorgte. Die Zehlendorfer schafften es in dieser Phase nicht, ihre Riesenlücken in der Defensive zu schließen. Und es kam noch dicker.

Weinhauer zum Fünften

Noch vor der Halbzeit gelangen dem heiß gelaufenen Weinhauer zwei weitere Treffer. Nach einem Tiefenpass von Joel Richter gewann er in der 25. Minute das Eins-gegen-Eins mit Johannes Kühn und schob zum 4:2 ins leere Tor. Der Mann des Spiels leitete in der Folge das 5:2 sogar selbst ein, indem er Butzen auf die Reise schickte. Der Jenaer Kapitän bediente Weinhauer daraufhin mit einer passgenauen Flanke im Zentrum. Einmal mehr per Kopf beförderte Weinhauer das Leder zum fünften Mal in die Maschen (41.). Erst danach nahm eine denkwürdige erste Halbzeit ihr Ende.

FCC-Trainer Henning Bürger zeigte sich nach Hälfte eins zufrieden.

Richter macht endgültig den Deckel drauf

Nach Wiederanpfiff flachte die Partie etwas ab. Der FCC kontrollierte Hertha 03 souverän. Joel Richter machte in der 68. Minute das halbe Dutzend voll. Die Berliner verpassten es, sich noch einmal aufzubäumen. Jena brachte den zweiten Saisonsieg problemlos unter Dach und Fach und springt nach zwei Spieltagen an die Tabellenspitze.

So gehts weiter

Am kommenden Wochenende tritt Jena die weiteste Auswärtsreise der Saison an. Am Sonnabend (10. August) sind die Thüringer beim Greifswalder FC gefordert. Anstoß im Volksstadion ist 13 Uhr.

Stimmen zum Spiel

twe