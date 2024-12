Fußball | Regionalliga Vorzeitige Winterpause für Carl Zeiss Jena Stand: 11.12.2024 10:28 Uhr

In Berlin haben meist die Bezirksämter das Sagen, wenn es um die Bespielbarkeit der Plätze geht. Und so wurde die Spielstätte in Lichterfelde für Freitag gesperrt, Carl Zeiss Jena kann vorzeitig in die Pause gehen.

Der FC Carl Zeiss Jena geht vorzeitig in die Winterpause. Das für den kommenden Freitag (13.12.2024) terminierte Auswärtsspiel bei Hertha Zehlendorf wurde abgesagt., Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband am Mittwoch bekannt. Wegen des anhaltenden Regens hat das Bezirksamt die Spielstätte in Lichterfeld gesperrt. Einen Nachholtermin für diese Begegnung gibt es noch nicht.

