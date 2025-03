Fußball | Bundesliga "Vorbild für alle" - Sandra Starke bleibt bei RB Leipzig Stand: 05.03.2025 15:21 Uhr

Mehr als 200 Bundesliga-Spiele hat Sandra Starke in ihrer langen Karriere bereits bestritten. Dass im Trikot von RB Leipzig nun noch einige dazukommen - dafür hat die frühere Nationalspielerin nun den nächsten Schritt gemacht.

Vertragsverlängerung vor dem Comeback gegen den Ex-Verein: perfektes Timing von Profi-Fußballerin Sandra Starke. Die Mittelfeldspielerin von Bundesligist RB Leipzig unterschrieb einen neuen, bis 2027 gültigen, Kontrakt. Das gab der Klub am Mittwoch (5. März 2025) bekannt.

Schon 36 Spiele für RBL

Die 31-Jährige kam nach dem RB-Aufstieg 2023 vom VfL Wolfsburg nach Leipzig. In den zurückliegenden anderthalb Jahren trug Starke 36 Mal das RB-Trikot. Zuletzt musste sie zuschauen, wegen einer Oberschenkelverletzung bestritt die sechsmalige Nationalspielerin in diesem Jahr noch keine Partie. Am kommenden Samstag (8. März) im Spiel gegen ihren Ex-Klub Wolfsburg könnte sie aber ihr Comeback feiern.

Starke ist bei RB die erfahrenste Bundesliga-Spielerin: Für den SC Freiburg, Wolfsburg, Turbine Potsdam und jetzt RBL bestritt sie 205 Bundesliga-Spiele. "Ich freue mich, dass ich hier in Leipzig meine Erfahrung in unser Team einbringen kann und bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen", wird Starke in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Odebrecht: "Wichtige Säule"

Viola Odebrecht, Leiterin Frauen – und Mädchenfußball, erklärte: "Die Vertragsverlängerung unterstreicht ihre Bedeutung für die Mannschaft." Zu den Gründen für die Verlängerung sagte die 42-Jährige: "Sandra ist eine wichtige Säule für uns auf dem Feld. Sie überzeugt durch ihre Spielübersicht und hilft den jüngeren Spielerinnen im Team mit ihrer Erfahrung weiter. Trotz ihres Alters gehört sie zu den fittesten Spielerinnen im Kader und ist ein Vorbild für alle."

