Erste Polizei-Bilanz Von Diebstahl bis Drohnenflug - rund 180 Straftaten zur EM Stand: 05.07.2024 11:10 Uhr

Die Spieltage der Fußball-Europameisterschaft im Austragungsort Leipzig sind Geschichte. Für die Polizei gab es einiges zu tun – 180 Straftaten wurden bislang registriert. Auch die Bundespolizei hat ein Zwischenfazit gezogen. Sie kontrolliert an den sächsischen Außengrenzen die Einreisenden. Zahlreiche Haftbefehle wurden vollstreckt.

Von MDR SACHSEN

Die vier EM-Spieltage in Leipzig sind vorüber und die Polizei hat insgesamt ein positives Fazit gezogen. Dennoch sind im Zusammenhang mit der Europameisterschaft auch mehr als 180 Straftaten registriert worden. Die Zahl werde noch steigen, weil noch nicht alle Vorfälle mit Pyrotechnik ausgewertet seien, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Auch im Stadion sorgte die Polizei für Sicherheit, mit Unterstützung speziell geschulter Polizeihunde. Hier ist Malinois-Hündin Nola auf der Suche nach Sprengstoff.

Verbotene Drohnenflüge, Volksverhetzung, Raub

Die bisher registrierten Straftaten reichen von Körperverletzung über Diebstahl bis hin zu verbotenen Drohnenflügen in der Flugverbotszone am Stadion. Bei letzteren werde gegen die Drohnenpiloten wegen Vergehen gegen das Luftverkehrsgesetz ermittelt. Auch Fälle von Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen seien angezeigt worden.



Zwei Menschen wurden laut Polizei festgenommen - in einem Fall wegen eines Raubdelikts und in einem anderen Fall wegen eines offenen Haftbefehls. Bis zu 2.000 Polizisten waren an den Spieltagen in Leipzig im Einsatz. Aus jeder Nation, die in Leipzig zu Gast waren, kamen zudem Unterstützungskräfte dazu.

Die deutsche Polizei wurde bei ihren Einsätzen von Beamten derjenigen Nationen unterstützt, die in Leipzig gespielt haben, so wie in diesem Bild Kroatien.

Bundespolizei vollstreckt in Sachsen 128 Haftbefehle

Auch die Bundespolizei in Sachsen ist im Zusammenhang mit der EM im Einsatz. Bei den Grenzkontrollen wurden bisher eigenen Angaben zufolge knapp 138.000 Menschen überprüft. Bis zum 27. Juni seien 128 Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Bundespolizeidirektion Pirna mit. Außerdem seien 480 unerlaubte Einreisen festgestellt, 330 Menschen an der Grenze zurückgewiesen, mehrere Schleuser vorläufig festgenommen und mutmaßlich gewaltbereiten Hooligans die Einreise verweigert worden. Laut Bundespolizei gab es zudem zahlreiche Fahndungstreffer mit Bezügen zur politisch-motivierten Kriminalität.

Clueso heute zu Gast auf dem Fanfest

Im Leipziger Stadion finden zwar keine EM-Spiele mehr statt, aber das Fanfest auf dem Augustusplatz läuft weiter. Dort werden in den kommenden Tagen die restlichen Spiele übertragen. Bevor heute Abend die deutsche Nationalelf im Viertelfinale auf Spanien trifft, steht Clueso noch auf der Bühne.

Der aus Erfurt stammende Sänger Clueso singt am Freitag auf dem Fanfest der Fußball-EM in Leipzig.

Das ist heute auf dem Fanfest geplant: Die Fußball-EM-Fanzone auf dem Leipziger Augustusplatz bietet heute vor dem Viertelfinale Deutschland gegen Spanien Höhepunkte auf der Showbühne. Ab 15 Uhr gibt die Leipziger Band "Atlas Bird" ein Konzert, danach singt Clueso. Das Public Viewing Deutschland-Spanien startet mit Anpfiff 18 Uhr, danach wird die Partie Portugal-Frankreich übertragen. Auch am Stadthafen Leipzig ist öffentliches Schauen möglich, außerdem in Grimma in der einstigen Volleyball-Arena, in Großbardau in der Disko Prisma oder in Delitzsch in der Blockhütte am alten Ziehwerk.

MDR (dkö)/dpa