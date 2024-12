Rodeln | Weltcup "Volle Kanne auf Angriff" - Rennrodler freuen sich auf Weltcup-Heimspiel in Oberhof Stand: 12.12.2024 12:31 Uhr

Im Vorjahr gewannen die deutschen Rennrodler auf der Heimbahn in Oberhof 10 von 13 Weltcup-Rennen. In diesem Winter soll in der Eisbahn zudem Wiedergutmachung betrieben werden. "Volle Kanne Angriff" ist das Motto.

Beim Heimspiel zurück in die Erfolgsspur? Die deutschen Rennrodler fiebern dem Heim-Weltcup am Wochenende im Thüringer Oberhof entgegen. "Da werden wir wieder Festspiele haben", freut sich auch der neue Bundestrainer Patric Leitner: "Die Atmosphäre dort ist immer gigantisch, es ist unsere Heimbahn. Wir fühlen uns da wohl und sicher und wir werden wieder volle Kanne auf Angriff fahren."

Die Rennrodelbahn in Oberhof

Ein Erfolg auf der Heimbahn wäre gut für das in der Vorwoche angeknackste Selbstbewusstsein der deutschen Rodel-Elite: Im österreichischen Innsbruck gab es keinen Sieg für die erfolgsverwöhnten Deutschen. Vor allem die Männer enttäuschten, als Fünfter war Max Langenhan Bester hinter vier Österreichern. Weltmeister Langenhahn fühlte sich nach dem Rennen wie nach einer "Tracht Prügel".

Langenhan: "Zurückschlagen"

Deswegen, so sagte es Langenhan im MDR THÜRINGEN JOURNAL sei das Motto für die Oberhof-Rennen, "zurückzuschlagen. Ich hoffe, wir können das Ganze jetzt umdrehen und unsere Karten ausspielen in Oberhof". Der Lokalmatador freut sich "riesig auf Oberhof, dort ist es immer traumhaft, die Leute sind bombastisch, die Stimmung ist bombastisch – das ist denke ich das, worauf es für mich ankommt", sagte der 25-Jährige, der den Weltcup-Auftakt in Lillehammer gewonnen hatte. Und auch für Julia Taubitz sind die Rennen ein echtes Heimspiel. Die 28-Jährige lebt in Thüringen.

Ab Samstag fünf Weltcuprennen

In der vergangenen Saison konnten die deutschen Rodler an zwei Oberhof-Wochenenden von 13 Rennen zehn gewinnen. Dieses Jahr stehen auf der letzten Weltcupstation vor der Weihnachtspause fünf Rennen auf dem Programm. Am Samstag, 14. Dezember, rasen die Männer- und Frauen-Doppelsitzer sowie die Frauen-Einsitzer durch den Eiskanal. Am Sonntag, 15. Dezember, stehen die Rennen der Männer-Einsitzer und der Team-Staffel auf dem Programm.

dh/dpa