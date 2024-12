Boxen | Kampfabend in Aschersleben Vogel vs. Bielenberg "garantieren Super-Show" um Junioren-WM Stand: 03.12.2024 10:32 Uhr

Titelverteidigung für den Mann aus Aschersleben? Oder erster Box-Weltmeister aus Lübeck? Am Samstag kämpfen Julian Vogel und John Bielenberg um die Junioren-WM. Und das mit einiger prominenter Unterstützung.

Deutsch-deutsches Duell um die Junioren-Weltmeisterschaft. Auf der einen Seite: Titelverteidiger Julian Vogel, der in seiner Heimatstadt Aschersleben seinen erst im April eroberten Gürtel im Superweltergewicht verteidigen will. Auf der anderen Seite: Herausforderer John Bielenberg, der im bisher größten Kampf seiner Profikarriere erstmals Junioren-Weltmeister werden will.

Der Titelkampf steigt am Samstag, 7. Dezember. SPORT IM OSTEN überträgt den Hauptkampf aus der Ballhaus Arena ab 22:15 Uhr im TV und Livestream. Außerdem übertragen wir am Mittwoch, 4. Dezember die Pressekonferenz und am Freitag, 6. Dezember, das Wiegen vor dem Kampfabend in Aschersleben im Livestream.

Schulz, Huck, Doberstein: Prominente für Bielenberg

Bielenberg hat vor dem Kampf einige Prominenz an den Start gebracht. Ob Ex-Schwergewichtler Axel Schulz, Ex-Cruisergewichts-Weltmeister Marco Huck oder Ex-Junioren-Weltmeister Jürgen Doberstein – alle drücken dem Lübecker auf Bielenbergs Social-Media-Kanälen öffentlichkeitswirksam die Daumen. Und auch der 22-Jährige ist von sich überzeugt: "Ich werde eine Super Show garantieren. Ich werde den Kampf gewinnen".

Vogel: "Alles spricht für mich"

Vogel, der Bielenberg aus gemeinsamen Amateurzeiten kennt, widerspricht: "Vogel gewinnt. Alles spricht für mich." Was auf jeden Fall für den Normalausleger aus Sachsen-Anhalt spricht: Mit 16 Profikämpfen hat er die größere Erfahrung im Profilager, er ist noch ungeschlagen und mit 1,80 Metern sechs Zentimeter größer als sein Kontrahent.

Bielenberg: "Bester Boxer Deutschlands"

Bielenberg reist mit großem Selbstbewusstsein aus Lübeck an: "Ich bin der beste Boxer Deutschlands in meiner Gewichtsklasse." Einer Aussage, der Ex-Weltmeister Jack Culcay aus Berlin oder WBO-Global-Champ Slawa Spomer sicherlich widersprechen.

Für Bielenberg spricht sicherlich seine lange Boxerkarriere: Als Amateur bestritt er fast 100 Kämpfe, mit erst 16 Jahren feierte er 2019 ein erfolgreiches Profidebüt. Acht Kämpfe bestritt er seither, gewann davon sieben, wurde 2021 bereits internationaler deutscher Meister im Weltergewicht. "Ich bin ein sehr guter Techniker, kann hart hauen, kann mich gut anpassen", so die Selbsteinschätzung des Norddeutschen. Bielenberg will nun Lübecks erster Box-Weltmeister werden. "Ganz Lübeck steht hinter mir", weiß er.

Vogel: "Kampf auf Augenhöhe"

Vogel setzt auf den Heimvorteil: "Wir haben im April schon gezeigt, was hier für eine Stimmung ist, dass Boxen hier sehr beliebt ist", blickt der 21-Jährige zurück. In Aschersleben eroberte er vor knapp acht Monaten den Junioren-WM-Titel. Und jetzt soll sich die Erfolgsgeschichte wiederholen: „Alle sind sehr heiß.“ Und für das Duell verspricht Vogel: "Das wird ein Kampf auf Augenhöhe. Wir können dem Publikum ordentlich was bieten."

Dirk Hofmeister