Beachhandball | WM Völlig losgelöst: Kurzke, Kretzschmar & Co. schnappen sich Gold bei Beachhandball-WM Stand: 25.06.2024 09:00 Uhr

Riesenjubel bei den deutschen Beachhandballerinnen. Das DHB-Team um HCL-Spielerin Nele Kurzke und Lucie-Marie Kretzschmar holte bei der WM in China die Goldmedaille. Ein Selbstläufer war der Titelgewinn aber keineswegs.

Auch auf Sand fühlen sich die deutschen Handballerinnen pudelwohl, was sie gerade bei der Beachhandball-Weltmeisterschaft in China eindrucksvoll bestätigt haben. Die DHB-Auswahl unter Bundestrainer Alexander Novakovic bezwang im Finale Argentinien mit 2:0 (24:16 und 21:18) und sicherte sich somit die Goldmedaille. Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist es der vierte Titel bei einer Europa- und Weltmeisterschaft in Serie.

Zum siegreichen Team des Weltmeisters gehörten mit Torhüterin Nele Kurzke vom HC Leipzig eine aktuelle und mit Lucie-Marie Kretzschmar eine ehemalige Leipzigerin. Lucie-Marie, die Tochter von Handball-Idol Stefan Kretzschmar, spielte von 2014 bis 2019 beim HCL, aktuell ist die 23-Jährige bei der HSG Bensheim/Auerbach aktiv. Aus mitteldeutscher Sicht betrachtet stand zudem die gerademal 16-jährige Dilayla Alarslan vom Thüringer HC im Aufgebot.

Kurzke: "Ich ziehe meinen Hut vor dieser Charakterleistung"

Für die 34-jährige Nele Kurzke war es die erste Teilnahme an einem großen Turnier. Sie war nominell die einzige Keeperin im deutschen Kader. Nach ihrer Rückkehr aus China erzählte sie: "So dominant wie das Ergebnis im Finale erscheint, war der Turnierverlauf keineswegs. Es gab (nicht nur bei uns) unglaublich viele Shootouts, was zeigt, wie eng die Mannschaften leistungsmäßig bei einander liegen. Wir selbst waren zweimal schon fast ausgeschieden, haben uns aber mit enormem Willen zurückgekämpft. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Charakterleistung und bin sehr stolz, in meinem Alter noch Teil davon sein gewesen sein zu dürfen."

Kretzschmar: "Eine Ehre, zu diesem elitären Kreis zu zählen"

Lucie-Marie Kretzschmar wurde von der IHF als Beste Verteidigerin der WM ausgezeichnet, was die 23-jährige so kommentiert: "Es ist eine riesengroße Ehre, zu diesem elitären Kreis zu zählen. Ich finde aber, dass man in unserer starken Abwehr niemanden gesondert hervorheben kann, jede einzelne bringt ihre Stärken für das Team ein, dieses Zusammenspiel macht uns definitiv erst so stark."

Stefan Kretzschmars Tochter Lucie-Marie gehörte auch zum erlauchten Kreis der Goldmedaillen-Gewinnerinnen. (Archiv)

Bundestrainer Novakovic: "Wir sind völlig losgelöst"

DHB-Bundestrainer Novakovic sagte bei handball.net: "Wir sind völlig losgelöst, man findet keine Worte. Was die letzten Jahre passiert ist, kann man einfach nicht beschreiben, ich habe großen Respekt vor dieser willensstarken Mannschaft und ich bin überglücklich.“

SpiO/pm