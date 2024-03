Fußball | Sachsenpokal VFC-Trainer Oswald will Ex-Klub Dynamo ein Bein stellen Stand: 20.03.2024 18:06 Uhr

Gelb-Schwarz trifft auf Schwarz-Gelb - der VFC Plauen empfängt Dynamo Dresden zum Viertelfinale im Sachsenpokal. Beim Underdog will ein ehemaliger Dynamo-Profi für die Überraschung im Duell David gegen Goliath sorgen. "Sport im Osten" zeigt die Partie am Sonntag live.

Mit einem Amateurteam ein Profiteam aus dem Pokal werfen, das ist eigentlich der Traum von jedem Spieler und Trainer. Für Karsten Oswald ist das Ganze noch ein kleines bisschen spezieller. Den der aktuelle Trainer von Oberligist VFC Plauen hat vor vielen Jahren selbst das Trikot des kommenden Gegners getragen. Von 2004 bis 2006 war er beim damaligen Zweitligisten unter Vertrag.

"In Plauen muss man erst einmal bestehen"

Nun geht es also gegen den Ex-Klub - eine besondere und besonders schwierige Aufgabe. "Wir brauchen eine Riesenmoral und Riesenmentalität auf dem Platz. Und auch das bisschen Glück. Der Gegner ist zwei Klassen höher als wir und ist absolut professionell aufgestellt", erklärte Oswald. Aber kampflos ergeben werde man sich deshalb nicht. "In Plauen muss man erst einmal bestehen", kündigte der 48-Jährige an. Sein Team solle gewohnt mutig agieren und nicht ängstlich sein.

Aber eins machte Oswald auch klar: "Es ist ein Bonusspiel". Denn der Fokus liegt klar auf der Oberliga. Dort kämpft der VFC aktuell um den Aufstieg in die Regionalliga. Aus dieser mussten sie 2015 wegen einer Insolvenz zwangsabsteigen. Nun liegen die Gelb-Schwarzen neun Spieltage vor dem Ende auf Rang zwei, haben zwei Punkte, aber auch ein Spiel, weniger als Spitzenreiter Bischofswerda.

Oswald selbst hat schöne Erinnerungen an die Zeit in Dresden - seine fußballerische "Herzensangelegenheit". Auch heute gibt es noch immer eine starke Verbundenheit, gerade durch die eigenen Kinder, "die leidenschaftliche Fans sind, die Woche für Woche ins Stadion fahren und sich in den K-Block stellen."

Erinnerung an 2004 und 2022

Aus Sicht der Vogtländer muss man beim Aufeinandertreffen mit der SGD natürlich auch immer an den 28. April 2004 denken. Damals fand im Vogtlandstadion das Finale um den Sachsenpokal zwischen dem VFC und den damals als 1. FC Dynamo fungierenden Dresdnern statt. Vor etwas mehr als 8.600 Zuschauern setzte sich Plauen mit 1:0 durch.

Dresden selbst wird, wenn es um die Historie des Duells geht, gar nicht so weit zurückdenken. Vor rund anderthalb Jahren nämlich war die Anfang-Elf zuletzt beim VFC Plauen zu Gast und schoss den Oberligisten mit 7:3 ab. Ahmet Arslan gelangen dabei gleich vier Treffer.

