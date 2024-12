Fußball | Regionalliga VFC Plauen verstärkt sich mit Mittelfeldspieler Hetzsch aus Aue Stand: 23.12.2024 10:51 Uhr

Im Kampf um den Klassenerhalt hat der VFC Plauen seinen ersten Neuzugang in der Winterpause vermeldet. Finn Hetzsch soll dem Mittelfeld des Regionalligisten mehr Stabilität verleihen.

Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis von Drittligist Erzgebirge Aue, war in der Hinrunde aber bereits zu Plauens Ligakonkurrent Greifswalder FC verliehen. Bis zum Sommer soll er nun dem Mittelfeld des VFC neue Impulse verleihen.

"Finn ist ein großgewachsener und technisch versierter Offensivspieler. Er wird mit seinem Ehrgeiz und seinen Fähigkeiten unserem Team helfen, weitere Entwicklungsschritte zu gehen", sagte Plauens Sportlicher Leiter Michael Hiemisch in einer Vereinsmitteilung am Montag (23. Dezember).

Zuletzt in Greifswald aktiv

In Greifswald sollte Hetzsch zuletzt Wettkampfpraxis erhalten. Beim ambitionierten Regionalligisten kam er in der Hinrunde auf elf Pflichtspieleinsätze, stand verletzungsbedingt allerdings nur dreimal in der Startelf. Für Aue hatte der offensive Mittelfeldspieler im Frühjahr fünf Kurzeinsätze in der 3. Liga absolviert.

Plauen belegt zur Winterpause Rang 16 in der Regionalliga und steht damit nur knapp über dem Strich. Zuletzt verlor der von Karsten Oswald trainierte Aufsteiger vier Spiele in Serie, hat allerdings auch noch zwei Spiele in der Hinterhand. Die witterungsbedingt abgesagte Partie gegen den Halleschen FC wird am 28. Januar nachgeholt. Das Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin am 19. Februar.

SpiO