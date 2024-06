Fußball | NOFV Oberliga Süd VFC Plauen verpasst Aufstieg in die Regionalliga Nordost Stand: 08.06.2024 16:11 Uhr

Was für eine Dramatik am letzten Spieltag. Obwohl Plauen beim FCM II gewonnen hat, muss der VFC dem Bischofswerdaer FV den Vortritt in Sachen Aufstieg lassen. Entscheidend dafür: das Torverhältnis.

In einem Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war, hat der VFC Plauen die Meisterschaft in der Oberliga Süd und damit den Aufstieg in die Regionalliga Nordost knapp verpasst. Die Mannschaft von Cheftrainer Karsten Oswald kam am Samstag (8. Juni 2024) beim 1. FC Magdeburg II nicht über ein 2:1 (1:0) hinaus und musste dadurch dem punktgleichen Bischofswerdaer FV den Aufstiegs-Vortritt lassen.

Plauen zunächst auf Kurs

Im Spiel sah der VFC lange wie ein baldiger Regionalligist aus. Kurz vor der Pause bescherte Louis Glaser die erhoffte 1:0-Führung, die nach dem Seitenwechsel kaum einmal in Gefahr geriet. Das 2:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Charlie Spranger ließ dann schon den einen oder anderen Fan des VFC zum Sekt-Kühlschrank laufen (62.).

Bischofswerda mit spätem Nackenschlag

Doch dabei blieb es nicht. In der Schlussminute unterlief dem Plauener Abwehrspieler Tom Fischer ein grober Schnitzer, der den Magdeburger Anschlusstreffer bedeutete. Doch auch jetzt lag Plauen im Aufstiegsrennen noch vorn. Weil Bischofswerda aber im Parallel-Spiel kurz darauf mit 5:0 und dann sogar 6:0 in Führung ging, setzte sich der BFV letztlich wegen des besseren Torverhältnisses knapp durch.

Für Plauen blieb nur Platz zwei und damit die riesige Enttäuschung über den verpassten Aufstieg.

Stimmen zum Spiel

