Fußball | Regionalliga VFC Plauen sagt nächstes Heimspiel ab

Bereits drei Tage vor dem Anpfiff steht fest, dass beim VFC Plauen auch am Wochenende kein Ball rollen wird. Das Risiko einer kurzfristigen Absage mit den damit verbundenen Kosten sei zu hoch, erklärte der Präsident.

Vierte Spielabsage in Folge: Der VFC Plauen wird auch die für den kommenden Samstag angesetzte Partie gegen den SV Babelsberg nicht absolvieren können. Grund sind die Platzverhältnisse angesichts der strengen Frostnächte. Obwohl für das Wochenende mildere Temperaturen vorhergesagt werden, wurde der Platz "vom Betreiber" gesperrt, teilte der Nordostdeutsche Fußballverband mit.

Plauens Präsident: "Wollen keine Absage kurz vor Spielbeginn riskieren"

Plauens Präsident Thomas Fritzlar erklärte, warum man sich so zeitig für die Absage entschieden hat. "Wir haben Nächte mit unter minus zehn Grad. Am Freitag wird es erstmals Plusgrade geben. Mit Blick auf die erst kurz vor Spielbeginn abgesagte Partie gegen Zwickau wollten wir dieses Risiko einfach nicht gehen." Vor zwei Wochen hatte Schiedsrichter Patrick Kluge das Spiel erst 90 Minuten vor dem Anpfiff abgesagt. Plauen blieb laut Aussage des Präsidenten auf mehreren tausend Euro Kosten sitzen.

Die Vogtländer sind aktuell Schlusslicht der Liga, haben allerdings auch erst 19 Partien absolviert. Im neuen Jahr gab es in den beiden Partien gegen den Halleschen FC (1:2) und bei Hertha BSC II (1:3) Niederlagen. Auf einen Sieg warten die Plauener mittlerweile seit dem 27. Oktober, als man sich in Luckenwalde mit 1:0 durchgesetzt hatte. Die nächste Chance bietet sich nun erst am 2. März. Dann gastiert der VFC in Meuselwitz.

Lok Leipzig optimistisch - Spiel gegen Hertha II soll stattfinden

Gespielt werden soll in Leipzig: Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig empfängt am Samstag (16 Uhr live im TV und Stream) die kleine Hertha aus Berlin. Pressesprecher Alexander Voigt erklärte, dass man angesichts der zu erwartenden Plusgrade optimistisch ist, dass gespielt werden kann. Ab Donnerstag soll auch die Mannschaft wieder auf dem Rasenplatz trainieren.

