Fußball | Regionalliga VFC Plauen punktet bei Mit-Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf

VFC Plauen punktet bei Mit-Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf Stand: 29.09.2024 15:07 Uhr

Der VFC Plauen hatte sich vorgenommen, nicht mit leeren Händen vom Auswärtsspiel bei Hertha 03 Zehlendorf zurückzukehren. Dieses Ziel wurde erreicht, auch wenn bis zur letzten Minute gezittert werden musste.

Der VFC Plauen hat die Auswärtsfahrt zu Hertha 03 Zehlendorf für einen Punktgewinn genutzt. Die Mannschaft von Cheftrainer Karsten Oswald erkämpfte sich am Sonntag (29. September 2024) vor 362 Zuschauern im Stadion Lichterfeld ein 1:1 (1:0). Nach dem 1:1 beim Halleschen FC und dem 1:1 bei Chemie Leipzig war es bereits das dritte Auswärts-Remis in dieser Saison. In der Tabelle bleibt Plauen trotz des Punktgewinns am Tabellenende. Zehlendorf rutschte um einen Platz auf Rang acht ab.

Zehlendorf verdient in Führung

Die 362 Zuschauer sahen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In den ersten 45 Minuten kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und gingen nach mehreren guten Chancen, die VFC-Keeper Jakob Pieles stark parierte, durch Abdulkadir Beyazit (32.) verdient in Führung. Plauen fand in der ersten Halbzeit offensiv kaum statt. Einzig eine Chance von Kyriakos Andreopoulos, die knapp über den H03-Kasten ging, sorgte für Torgefahr (34.).

Kämpfer und Pieles sichern den Punkt

Nach dem Seitenwechsel kam Plauen besser ins Spiel. Die Oswald-Elf traute sich in der Offensive mehr zu und erspielte sich Chancen. Die beste nutzte Paul Kämpfer nach einer Flanke von Lucas Will zu seinem ersten Saisontor (66.). In der Schlussphase mussten die mitgereisten VFC-Fans noch einmal Nervenstärke beweisen. Gabriel Vieira hatte in der Nachspielzeit zweimal das 2:1 auf dem Fuß bzw. Kopf, doch Towart Pieles war dem Zehlendorfer Mittelfeldspieler gewachsen.

Stimmen zum Spiel

