Fußball | Regionalliga Vertag automatisch verlängert: Jena-Kapitän Butzen bleibt Stand: 13.12.2024 11:45 Uhr

Noch vor Weihnachten hat sich beim FC Carl Zeiss Jena der Vertrag eines Schlüsselspielers verlängert. Kapitän Butzen beibt an Bord.

Bei Regionalligist Carl Zeiss Jena hat sich der Vertrag von Kapitän Nils Butzen automatisch verlängert. Der 31-Jährige, der seit September 2023 für die Thüringer spielt, hat nun einen gültigen Kontrakt bis Sommer 2026.

22 Spiele – 1 Verlängerung

Wie der Tabellen-Vierte der Regionalliga Nordost am Freitag (13. Dezember 2024) bekanntgab, habe sich der Vertrag "nach Erreichen einer Anzahl von absolvierten Spielen" verlängert. Defensivallrounder Butzen stand in dieser Saison bisher 18 Mal in der Regionalliga, dreimal im Thüringenpokal und einmal im DFB-Pokal für den FCC auf dem Platz. In dieser Saison spielte er also schon 22 Mal für Jena, in seinen bislang knapp eineinhalb Jahren an den Kernbergen trug er 51 Mal das Trikot der Zeiss-Elf.

Böger: "Immens wichtiger Faktor"

Jena-Sportdirektor Stefan Böger unterstrich in der Pressemitteilung des Vereins die Bedeutung des früheren Magdeburger Zweitliga-Profis: "Nils ist auf und neben dem Platz ein immens wichtiger Faktor für unsere Mannschaft, die er als Kapitän in hervorragender Weise führt. Dass er auch in der nächsten Spielzeit weiter für den FC Carl Zeiss Jena am Ball bleiben wird, ist deshalb eine hervorragende Nachricht."



Butzen spielte lange beim FCM, kam für die Elbestädter auf 192 Einsätze. Zudem kickte der gebürtige Thüringer auch jeweils zwei Jahre für Hansa Rostock und den FSV Zwickau.

dh/pm