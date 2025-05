Fußball | 2. Bundesliga Versöhnlicher Abschluss für den 1. FC Magdeburg gegen Düsseldorf Stand: 18.05.2025 17:34 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat sich im letzten Spiel der Saison vor ausverkauftem Haus im eigenen Stadion noch einmal in Torlaune gezeigt. Gegner Düsseldorf durfte nur kurz noch auf den Aufstieg hoffen.

Der 1. FC Magdeburg hat das letzte Heimspiel der Saison am Sonntag (18. Mai 2025) mit 4:2 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Im ersten Abschnitt gelang den Gästen mit der ersten richtigen Chance des Spiels gleich ein Tor: Matthias Zimmermann traf sehenswert aus dem Strafraumeck. Nach dem Wechsel drehte der FCM dann auf, Jean Hugonet köpfte zunächst einen Eckball unhaltbar ein (47.), dann jubelte Xavier Amaechi nach einem abgefälschten Distanzschuss (60.). Alexander Nollenberger tunnelte den gegnerischen Keeper (73.) nach Vorarbeit von Baris Atik zum 3:1. Auf den Anschluss der Gäste antwortete Martijn Kaars mit einem wuchtigen Schuss in der Nachspielzeit.

Düsseldorf hat kurz Hoffnung

Magdeburg hatte zu Spielbeginn mehr Ballbesitz, konnte sich aber keine klaren Chancen erarbeiten. Wie aus dem Nichts fiel daher das Tor der Rheinländer, als Zimmermann die Kugel aus dem Strafraumeck in die Maschen hämmerte (18.). FCM-Keeper Riemann sah bei dem Flatterball etwas unglücklich aus. Damit konnte Düsseldorf ein wenig auf den noch möglichen dritten Platz hoffen, aber weil Elversberg kurz danach auf Schalke in Führung ging, wurden diese Hoffnungen direkt wieder gedämpft. Magdeburg machte anschließend mehr für das Spiel, fand aber zunächst gegen die kompakte Defensive der Fortuna keine Lücken. Erst kurz vor der Halbzeit gab es mehrere Abschlüsse, die etwas Gefahr ausstrahlten.

Die Magdeburger Fans eröffneten das letzte Heimspiel mit einer großen Choreo.

Hugonet eröffnet Torreigen

Besser machten es die Blau-Weißen im zweiten Durchgang. Kurz nach Wiederanpfiff lief Hugonet bei einer Ecke perfekt ein und traf aus vier Metern unhaltbar mit dem Kopf (47.). Magdeburg blieb am Drücker und wurde belohnt. Lubambo Musonda bediente Xavier Amaechi, der aus 22 Metern einfach mal draufhielt und mit der Unterstützung von Gegenspieler Giovanni Antoine Haag landete der Ball im rechten Eck (60.).

Nun musste Düsseldorf mehr machen und der FCM nutzte das eiskalt aus. Ein schneller Gegenstoß über Atik, der per Außenristpass Nollenberger fand. Dessen Schuss aus zehn Metern ging durch die Hosenträger von Fortuna-Schlussmann Florian Kastenmeier (73.). Als alles entschieden schien, brachte Gnaka die Gäste noch einmal ins Spiel. Er vergab leichtfertig als letzter Mann den Ball, Isak Johannesson sagte 'Danke' und schob aus 18 Metern ins rechte Eck (81.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Kaars, der sich bei einem Einwurf hinter die Abwehrreihe schlich und schließlich aus halbrechter Position wuchtig ins lange Eck traf (90.+3).

Zweikampf zwischen Hugonet und van Brederode.

Beste Saison seit 1989/90

Magdeburg durfte damit noch über den fünften Heimsieg dieser Saison jubeln und sorgte somit für einen versöhnlichen Abschluss einer über weite Strecken starken Saison, in der man lange vom Aufstieg in die Bundesliga träumen durfte. Dennoch war es letztlich die Heimschwäche, die dem FCM das Ticket für das Oberhaus kostete. Die Blau-Weißen sind die beste Auswärtsmannschaft der Liga, aber in der Heimtabelle stehen sie nur auf Rang 14. Dennoch bedeutet Rang fünf in der Abschlusstabelle die beste Platzierung seit der Wende.

rac