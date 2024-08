Fußball | Regionalliga Verletzungsschock: Carl Zeiss Jena muss auf Elias Löder verzichten Stand: 11.08.2024 13:38 Uhr

Sportlich läuft es beim FC Carl Zeiss Jena super, aber die Thüringer müssen bereits den dritten Verletzten innerhalb einer Woche verkraften. In Greifswald erwischte es Knipser Elias Löder. Es droht eine längere Pause.

Verletzungsschock beim FC Carl Zeiss Jena! Wie der Regionalligist am Sonntag 11. August 2024) mitteilte, fällt Topstürmer Elias Löder wegen eines Bruchs des rechten Außengelenks lange aus. Die Verletzung hatte sich Löder beim 3:1-Auswärtssieg in Greifswald zugezogen. In der 80. Minute fiel GFC-Keeper Jegor Jakubov bei einem Zweikampf um den Ball unglücklich auf den Jenaer Angreifer.

Dritter Ausfall in einer Woche

"Es handelt sich um einen Bruch des Außenknöchels, den wir - nach dem nötigen Abschwellen – gegen Ende der Woche in den Waldkliniken in Eisenberg operativ versorgen werden", erklärte Mannschaftsarzt Dr. Stefan Pietsch. Dabei ist der FCC sportlich mit drei Siegen aus drei Spielen absolut im Soll. Doch innerhalb einer Woche fielen neben Löder bereits Justin Petermann (Außenbandanriss im Knie) und Justin Smyla (Außenbandriss im Knöchel) aus. "Diese schwere Verletzung trifft uns richtig hart. Elias wird uns mit seinen Topleistungen der vergangenen Monate natürlich fehlen", erklärte Sportdirektor Stefan Böger.

Ellias Löder: "Ich werde zurückkommen"

Elias Löder, der in der laufenden Saison bereits ein Tor erzielt und drei aufgelegt hat, gab sich kämpferisch: "Aber es ist, wie es ist, und da muss ich nun durch. Ich weiß, dass ich in Jena von unseren Ärzten und Physios bestmöglich versorgt werde. Ich werde zurückkommen und freue mich schon jetzt darauf, wieder für den FCC auf Torejagd zu gehen." In der abgelaufenen Spielzeit war Löder mit 25 Regionalliga- und sechs Thüringenpokal-Toren der mit Abstand beste Schütze des FC Carl Zeiss Jena.

SpiO/pm