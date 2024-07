Fußballtestspiel Unentschieden in Aue: Veilchen-Fans zwischen Vereinstreue und BVB-Begeisterung Stand: 17.07.2024 20:47 Uhr

Für den FC Erzgebirge Aue stand am Mittwoch das Highlight der Saisonvorbereitung an. Die Veilchen empfingen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Rund 15.000 Fans waren im ausverkauften Stadion dabei. MDR SACHSEN hat vor dem Spiel eine Menge entspannter Fußballverrückter in Aue getroffen.

Von Anett Linke, MDR SACHSEN

Seit Wochen ist das Testspiel von Erzgebirge Aue gegen Borussia Dortmund (BVB) ausverkauft. Jens und Patrick Lissel sind zwei von rund 15.000 Fußballfans, die bei diesem Event in Aue dabei sind. Sie haben sieben Stunden Autofahrt aus Aachen auf sich genommen. Vater und Sohn stehen schon einige Stunden vor Spielbeginn vor den Toren und warten darauf, dass es endlich losgeht.

Von Aue nach Aachen: Fanliebe kennt keine weiten Wege

"Ich bin schon seit den 1970er-Jahren Aue-Fan", erzählt Jens Lissel, der in Aue geboren und aufgewachsen ist. Schon sein Vater und seine Geschwister seien früher immer zum Fußball gegangen. Der Wegzug aus Aue wegen der Arbeit habe die Liebe zum Verein nicht verändert. So sind er und sein Sohn Patrick bei rund 70 Prozent der Auswärtsspiele und jedem dritten Heimspiel der Veilchen dabei. "Das ist schon eine kleine Sucht."

Mit rund 15.000 Fans war das Stadion von FC Erzgebirge Aue beim Testspiel gegen Borussia Dortmund restlos ausverkauft.

Patrick ist seit seiner Kindheit großer Aue-Fan. "Ich bin von meinem Vater infiziert worden mit dem Virus." Das Spiel gegen den BVB ist für beide ein besonderes Ereignis. "Das ist ein Champions-League-Gegner. Da kann man sich mal messen, wie es weitergeht", sagt Jens Lissel. Beide tragen zu jedem Spiel lila Perücken, die sie einmal im Urlaub in Tunesien gegen ein Trikot eingetauscht haben. "Da wird man schon oft angesprochen", sagen sie. "Aber immer sehr positiv."

Aue- und BVB-Fans innerhalb der Familie

Neben dem Lila-Weiß der Aue-Fans sind rund ums Stadion auch die schwarz-gelben Farben des BVB zu sehen. Oft auch beide Farbkombis zusammen. So auch bei Susan und Andreas Spitzbarth, ihrem Sohn Yannick und dessen Freund Ben Lenhart. "Es ist aufregend und spannend", sagt Susan über das Testspiel. Es sei mal was anderes, als in der 3. Liga zu spielen. Ihr Mann hat sie für die Mannschaft begeistert. "Aue ist ein Kumpelverein. Das Tolle ist der Zusammenhalt", sagt der Gatte.



Während die Erwachsenen Aue anfeuern, ist der BVB der Lieblingsverein der Jungs. Besonders gefallen Ben die Leidenschaft, der Ehrgeiz und die Borussen-Fans.

Sabine Burnus-Schulz führt zum Fußballspiel stolz ihren selbstgemachten Hut aus. "Meine Oma hat mir immer gesagt: Eine Frau ist eine Frau, doch durch einen Hut wird sie zur Dame", erzählt sie.

BVB-Fans aus Weißenfels freuen sich über kurze Anreise

Den Weg nach Aue haben auch weitere eingefleischte Dortmund-Fans gefunden. Roman und Evelyn Paulike sind aus Weißenfels angereist. "Als Dortmunder bist du nicht nur ein Fußballfan, sondern ein Kumpel", versucht Roman das Besondere an seinem Verein zu erklären. Er ist seit Anfang der 1990er-Jahre Fan. "Schuld" daran ist sein Bruder: "Ich wollte mir damals einen Bayernschal kaufen und mein Bruder hat mir das Geld gegeben, unter der Bedingung, dass ich einen BVB-Schal kaufe."

Evelyn hat sich von ihrem Mann begeistern lassen und geht seitdem mit ihm zum Fußball. Im Auer Stadion sind die beiden zum ersten Mal. "Aue könnte von mir aus gern in der Bundesliga spielen, dann wären wir öfter hier", lacht Roman.

"Egal, wer heute gewinnt"

Ronny Mische ist Aue- und gleichzeitig BVB-Fan. "Für mich ist das ein richtiges Highlight", sagt er. Seit 1992 bezeichnet er sich als "schwarz-gelb", aber trotzdem drückt er beim Testspiel Aue etwas mehr die Daumen. "Aber eigentlich ist es egal, wer heute gewinnt", so Mische. "Es ist ausverkauft, gute Stimmung und wird ein tolles Spiel."

Lange Schlange vor Fanshop

Als sich die Tore zum Stadiongelände zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn öffnen, wächst die Schlange vor dem Fanshop. Um das besondere Spiel zu würdigen, gibt es einen speziellen Fanschal. Der trägt die Farben beider Vereine und zeigt das Datum des Spiels. "Wir haben schon im Vorverkauf rund 2.000 Stück verkauft", erzählt Simone Adler, Leiterin des Fanshops. Für besondere Events gebe es immer wieder solche Aktionen.

Drei Generationen Fuß ballbegeisterung

Die 85 Jahre alte Oma Elfriede Markert steht an der großen Haupttreppe und schaut dem bunten Fantreiben zu. Ihre Tochter Elke Franke, Enkel Franz Taubert, und sie eint die Leidenschaft zum Fußball über drei Generationen.

Von links nach rechts: Franz Taubert (21 Jahre), Elfriede Markert (85 Jahre) und Elke Franke (58 Jahre) sind nicht nur eine Familie, sondern auch durch ihre Leidenschaft für Fußball verbunden.

Großmutter Markert lässt sich vom Veilchenfieber ihrer Verwandten aber nicht anstecken. "Ich bin nur hier, weil der BVB spielt", betont sie. Enkel Franz Taubert und seine Tante Elke Franke mögen beide Vereine und brennen darauf, das Spiel zu sehen. "Ich habe schon seit der Kindheit beide Vereine verfolgt und dass so ein großer Verein jetzt mal hier ist, ist schon cool", findet Franz Taubert. Das Ergebnis ist ihnen dann schon fast egal.

Zwei Stunden später geht der Abend in Aue unentschieden zu Ende: 1:1 steht auf der großen Ergebnistafel.