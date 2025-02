Neues vom Krügel-Platz | Folge 36 Über Tumulte und Zukunfts-Fragen beim FCM Stand: 26.02.2025 14:00 Uhr

Bei der Niederlage in Karlsruhe wird es für den 1. FC Magdeburg nach einem Platzverweis gegen Anführer Baris Atik emotional. Abseits des Rasens drängt der Klub auf Weiterentwicklung.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Zwar hat der 1. FC Magdeburg den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Bundesliga durch die 1:3-Niederlage gegen Karlsruhe verpasst. Noch immer aber zählt die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz zur Spitzengruppe der Liga. Und auch abseits des Rasens soll es vorangehen.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast alle aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 36 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Nach Platzverweis für den FCM: Tumulte an der Seitenlinie – ab Minute 02:00

In Karlsruhe musste der 1. FC Magdeburg trotz sehenswerter Führung durch Baris Atik schlussendlich einen Rückschlag verkraften. Im Podcast analysieren die FCM-Experten die Schlüsselszenen der Partie.

Im Fokus: der Platzverweis für Torschütze Atik und die folgenden Tumulte an der Seitenlinie.

2.) Über den Mehrwert des FCM für die Region – ab Minute 15:00

Der 1. FC Magdeburg generiert laut einer Untersuchung in einer Zweitliga-Saison rund 82,2 Millionen Euro für die Region. Der Klub kommt damit auch im Vergleich zu anderen Vereine in der 2. Bundesliga auf sehr gute Werte, so Jens Jaschinski vom Beratungsunternehmen SLC, das die Untersuchung im Auftrag des FCM und SCM durchgeführt hat. Dazu zählen unter anderem Effekte auf Gastronomie, Hotels, Steuern, Image oder Beschäftigte.

FCM-Experte Guido Hensch erklärt im Podcast den Hintergrund der Untersuchung und äußert Zweifel: "Die Zahlen sind womöglich mit gutem Willen gerechnet." Und trotzdem: "Natürlich hat der FCM eine riesengroße Strahlkraft für die Region", sagt Hensch. Um sich in Zukunft weiterzuentwickeln, drängt der Klub bereits sein Längerem auf eine Verbesserung der Infrastruktur – und will mit der Untersuchung nun weitere Argumente liefern, ist sich Hensch sicher.

3.) Wer ersetzt FCM-Anführer Atik gegen Darmstadt? – ab Minute 21:30

Gegen Darmstadt will der 1. FC Magdeburg am Sonntag (Beginn: 13:30 Uhr) den zweiten Heimsieg der Zweitliga-Saison holen. Allerdings muss die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz auf den gesperrten Baris Atik verzichten. Wer ihn ersetzen soll und wie die Chancen gegen Darmstadt stehen, darüber sprechen die FCM-Experten zum Abschluss des Podcasts.

