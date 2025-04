Einen Monat vor Beginn Turnfest in Leipzig: Die Vorfreude steigt Stand: 28.04.2025 17:00 Uhr

In genau einem Monat startet das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig offiziell. Die Organisatoren versprechen Großes, für die Stadt, für deren Kassen und für die Menschen – vom Fan bis zum Profi.

In genau einem Monat geht es offiziell los: Das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig. Die Vorfreude in der Messestadt ist groß, auch bei den Organisatoren. Die sind noch mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt, stellten sich dennoch am Montag (28. April) der Presse.

Bis zu 700.000 Besucher erwartet

Kati Brenner, Geschäftsführerin des Organisationskomitees, ist sich sicher: "Es wird auf jeden Fall ein erfolgreiches Turnfest." 50.000 Anmeldungen aus 20 Ländern sind eingegangen, 4.000 Volunteers helfen dabei, die 30.000 Gäste pro Tag an die Veranstaltungsorte zu bringen und den Ablauf zu gewährleisten.

37 Mannschaften treten bei der Europameisterschaft an, die im Rahmen des Turnfests stattfindet. Erstmals wird es einen Mixed-Team-Wettbewerb – ab 2028 immerhin olympisch – auf europäischer Ebene geben. Vom Hobbysportler über Profis bis zum Fan: sie sollen einander begegnen und die Zeit genießen. Brenner hofft auf insgesamt 700.000 Menschen, die die diversen Veranstaltungen an der Pleiße besuchen werden.

Kati Brenner, Stefan Schedler und Lukas Krzikalla stellten sich den Fragen der Presse vor dem Turnfest.

Stadiongala lockt mit Akrobatik in Großgruppen und Olympiastars

Höhepunkt soll – neben der bereits am Montag (26. Mai) beginnenden Europameisterschaft – die Stadiongala am Samstag (31. Mai, 20:15 Uhr live im MDR FERNSEHEN und Stream) werden, mit Großgruppenvorführungen von bis zu 1.000 Athletinnen und Athleten auf dem Rasen der Red-Bull-Arena. Bei der Gala wird auch Sportprominenz wie die vierfache Olympiasiegerin Darja Varfolomeev und der Olympiazweite Lukas Dauser mit dabei sein.

Die viermalige Olympiasiegerin von Paris Darja Varfolomeev und der Silbermedaillensieger von Tokio werden in Leipzig erwartet.

Stadt erhofft sich Geldsegen in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe

Verantwortlich für die Organisation auf Seiten der Stadt ist Stefan Schedler, der bereits die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft 2024 geleitet hatte. Er macht das Ausmaß des Mega-Events deutlich: "Es gibt kaum eine Halle, einen Sportplatz, der nicht mit dem Turnfest belegt sein wird." Schedler erwartet mehr Einnahmen für die Stadt als noch beim letzten Turnfest in Leipzig 2002 – immerhin 30 Millionen Euro. "Ich denke, dass wir das auf jeden Fall toppen können." Potentialanalysen sehen 50 bis 55 Millionen Euro auf die Stadt zukommen. Dazu stelle die Ausrichtung eines erfolgreichen Turnfests auch die Weichen für eine Olympiabewerbung mit Beteiligung der Messestadt.

Kann während des Turnfests nicht in eigener Halle jubeln, freut sich dennoch für die Stadt: SC-DHfK-Spieler Lukas Krzikalla.

Die Handballer vom SC DHfK müssen ihre Halle ebenfalls während der Festwoche räumen. Rechtsaußen Lucas Krzikalla wusste bis vor einem Jahr noch überhaupt nichts vom Event, ist aber begeisterter Turner und gespannt auf das Turnfest, trotz der daraus resultierenden Ausquartierung: "Das freut einen ungemein, dass wieder so ein großes Event hier ist. Letztes Jahr die Euro, dieses Jahr das Turnfest. Das ist für Leipzig superschön, ein Aushängeschild. Denn: Leipzig ist für mich eine Sportstadt."

SpiO