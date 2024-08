Fußball | DFB-Pokal (F) Trotz zwei abgewehrter Elfmeter – Eintracht Leipzig-Süd unterliegt Borussia Mönchengladbach Stand: 18.08.2024 16:38 Uhr

Für Eintracht Leipzig Süd ist das Abenteuer DFB-Pokal nach der 1. Runde bereits wieder beendet. Der Viertligist zeigte eine couragierte Leistung gegen Zweitligist Borussia Mönchengladbach, konnte aber nicht mithalten.

Die Frauen vom SV Eintracht Leipzig Süd sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Das Team von Trainer Stephan Frank verlor am Sonntag (18.08.2024) das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:5 (0:4). 275 Zuschauer kamen an die Südkampfbahn, um das Spiel zu sehen.

Die Ränge an der Südkampfbahn waren gut gefüllt

Gladbach macht in Hälfte eins alles klar

Gladbach war von Anfang an überlegen und machte das Spiel. In der 12. Minute wurde Gladbachs Suus van der Drift von Eintracht-Keeperin Laura Michael im Strafraum gefoult. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Flaka Aslanaj zum 1:0. In der Folge hatten die Fohlen Chancen im Minutentakt. Leipzigs Jasmin Petters hätte kurz darauf (17.) ausgleichen können, scheiterte mit ihrem Abschluss aber an der Latte.

Es dauerte bis zur 36. Minute, ehe Carolin Corres zum 2:0 für Gladbach einnetzte. Zwei Minuten später verwandelte Aslanaj den zweiten Elfmeter zum 3:0. Und kurz vor der Pause (45.) schnürte dann auch Corres per Kopf einen Doppelpack. Leipzig kam in der ersten Halbzeit nur zu zwei Abschlüssen.

Kriegk pariert Elfmeter – Petters scheitert mit Kunstschuss

Leipzig wechselte zur Pause im Tor. Anna-Lena Kriegk kam für Michael. Am Spielgeschehen änderte sich wenig. Gladbach machte weiter Tempo und kam durch van der Drift zum 5:0 (47.). Eine Minute später gab es erneut Elfmeter. Aslanaj scheiterte dieses Mal aber am linken Pfosten und verpasste damit den Hattrick.

Gladbach ließ es danach langsam angehen, bekam in der 66. Minute aber den vierten Elfmeter. Dieses Mal hatte Kriegk die ebenfalls zur Halbzeit eingewechselte Emily Tichelkamp im Strafraum gefoult. Die Leipzigerin konnte ihren Patzer aber wiedergutmachen und den Strafstoß parieren. Petters hätte kurz vor dem Ende (84.) mit einem Kunstschuss über 54 Meter beinahe noch den Ehrentreffer erzielt, traf aber erneut nur Aluminium.

Stephan Franke, der Trainer von Eintracht Leipzig Süd, war zufrieden mit der Leistung seines sichtlich ausgepumpten Teams

