Fußball | 2. Bundesliga Trauriger Sieg des 1. FC Magdeburg in Düsseldorf Stand: 20.12.2024 20:38 Uhr

Der 1. FC Magdeburg holt bei Fortuna Düsseldorf drei Punkte. Aber alles rückte in der zweiten Halbzeit in den Hintergrund, als die Nachricht vom Terroranschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt die Runde machte.

Nach zuletzt fünf Niederlagen hat der 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf wieder gewinnen können. Doch das 5:2 rückte schnell in den Hintergrund. Denn in Gedanken waren die Akteure bei den Opfern des Terroranschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarktes. In der zweiten Halbzeit stellten daher beide Fanlager den Support komplett ein.

Magdeburg startet dominant und führt

Auf zwei Positionen musste Christian Titz Veränderungen vornehmen. Für Livan Burcu (Infekt) und den verletzten Samuel Loric rückten Connor Krempicki und Bryan Teixeira in die Startelf. Beide hatten beim letzten Duell in Düsseldorf am 19. Mai die Magdeburger Tore erzielt. Und Teixeira war in den ersten Minuten auch auffälligster FCM-Spieler. Nach acht überlegen geführten Minuten hatte er nach einem von Keeper Florian Kastenmeier abgeprallten Ball die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Schlussmann. Doch drei Minuten später legte Teixeira mustergültig auf, in der Mitte drückte der heranfliegende Martijn Kaars den Ball aus Nahdistanz über die Linie.

Martijn Kaars (9) mit der schnellen Magdeburger FPhrung

Düsseldorf schnörkellos - FCM liegt zur Pause zurück

Doch mit der Führung im Rücken kam es zum Bruch im Magdeburger Spiel. Düsseldorf drückte nun selbst mächtig aufs Tempo, spielte schnörkellos und kam in der 15. Minute zum Ausgleich. Tim Oberdorf fand mit seiner Rechtsflanke den Kopf von Isak Bergmann, der per Kopf unhaltbar vollendete. Er folgten weitere gute Chancen, immer per Kopf, FCM-Keeper Reimann verhinderte in den folgenden Minuten schlimmeres. Nach einer halben Stunde beruhigte sich das Spiel, Magdeburg bekam wieder mehr Ballbesitz, aber Möglichkeiten ergaben sich nicht. Und nach einem Doppelpass der Düsseldorfer lagen die Elbestädter kurz vor der Pause zurück. Tim Rossmann konnte unbehelligt links einschieben.

Torjubel nach dem 1:1-Ausgleich Tor durch Isak Johannesson (8)

Düsseldorf drückt - Magdeburg trifft

Nach dem Wechsel blieben die Gastgeber am Drücker. Magdeburg hatte viel Glück, dass nicht der mögliche dritte Treffer fiel. Aus heiterem Himmel, aber toll herausgespielt dann der Ausgleich: Kaars legte ab auf Baris Atik, der ins rechte Eck traf (67.). Plötzlich nahm die Partie erneut eine Wendung. Kaars brachte nur drei Minuten später den FCM in Front. Und nachdem Düsseldorf nur noch zu zehnt spielte, machten Mo El Hankouri (87.) und mit dem Schlusspfiff Philipp Hercher den 2:5-Sieg perfekt.

Terroranschlag in Magdeburg überschattet Spiel

Doch das interessiert im Stadion niemanden mehr. Die Nachricht vom Anschlag in Magdeburg ließ die Stimmung im Stadion gefrieren. Wie die Polizei mitteilte, soll es mindestens ein Todesopfer geben, viele weitere Menschen seien verletzt.