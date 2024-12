Fußball | 3. Liga Topspiel gegen Bielefeld: Wird Dynamo zum Pokalschreck-Schreck? Stand: 06.12.2024 16:35 Uhr

Dynamo Dresden kann am Sonntag den zweiten Tabellenplatz festigen. Mit Arminia Bielefeld kommt aber die derzeit stabilste Mannschaft der 3. Liga. SGD-Coach Stamm hat viel Respekt vor dem Tabelldritten.

Drittliga-Spitzenspiel gegen den Pokalschreck: Dynamo Dresden kann im Heimspiel am Sonntag (16:30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker) seinen Aufstiegsplatz festigen. Der Tabellenzweite hat aber eine extraschwere Aufgabe vor der Brust: Der Tabellendritte Arminia Bielefeld kommt in die Elbestadt.

Bielfeld: Pokalsieg gegen Bundesligist Freiburg

Und die Arminia kommt mit ordentlich Schwung. Mit Pokalschwung. Erst am Dienstag gelang den Ostwestfalen die große Pokalüberraschung. Bundesligist SC Freiburg wurde mit 3:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Ausgerechnet der Ex-Klub von Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm, der im vergangenen Jahr noch die U23 der Breisgauer trainierte.

Stamm: "Intensivste Mannschaft in Summe"

Freiburger Tipps habe sich Stamm für das Spiel gegen Bielefeld nicht geholt, erzählte der 41-jährige Schweizer bei der Pressekonferenz am Freitag. Wie stark die Arminia ist, habe er schon vorher gewusst. "Sie ist die intensivste Mannschaft in Summe. Wenn man die Daten nimmt, ist es eine Mannschaft, die mit und gegen den Ball sehr intensiv arbeitet", hat Stamm beobachtet, der zudem die starke Defensive lobt: "Man sieht Woche für Woche, dass sie sehr stabil wirken." Ausdruck der Stabilität: Mit nur 13 Gegentoren in 16 Spielen kassierte das Team von Coach Mitch Kniat die wenigsten Treffer der Liga. "Wir brauchen mehr als nur einen guten Tag", ist sich Stamm sicher.

Thomas Stamm: Viel Respekt vor Bielefeld

Wettbewerbsübergreifend kassierte der frühere Bundesligist in den zurückliegenden 13 Spielen nur eine Niederlage (1:2 gegen Hansa Rostock). Ein Rezept für den Erfolg, so Stamm, sei die Kontinuität. So habe man Coach Kniat auch vertraut, als es in der vergangenen Saison teilweise nicht so gut lief. "Manchmal tut es gut, an den Dingen festzuhalten. Da ernten sie gerade die Früchte", so Stamm.

Dynamo: Fast volle Kapelle

Mit Blick auf das eigene Team kann der Dynamo-Coach mit Vorfreude auf den Sonntag schauen. Da hat sich die personell zwischenzeitlich arg angespannte Situation deutlich entspannt. Claudia Kammerknecht und Tony Menzel konnten in der vergangenen Woche wieder komplett mit dem Team trainieren. Aktuell ist nur Abwehrspieler Paul Lehmann noch verletzt.

Brisanz um Fast-Dynamo Kania

Eine personelle Brisanz bringt das Spiel dennoch mit sich: Bielefelds aktueller Top-Torjäger Julian Kania hatte im Sommer bereits in Dresden zugesagt, dann aber doch in Bielefeld unterschrieben. Bei Dynamo hatte die Absage damals für Verstimmung gesorgt. Der Ärger sei aber verflogen, versichert Stamm: "Da ist nichts hängengeblieben. Für mich ist da ein Haken dran."

Beinahe-Dynamo Kania ist aktuell Bielefelds bester Torjäger.

Stamm: "Zuhause etwas gutzumachen"

Stamm appelliert daher auch an die Fans, die Energie weniger auf das Auspfeifen von Kania als auf das Anfeuern der eigenen Mannschaft aufzubringen. Denn Kania wirke auf ihn "selbstbewusst". "Pfiffe machen ihm nichts aus." Gleichzeitig verspricht der Coach, nach zuletzt fünf Heimspielen mit nur einem Sieg: "Es fühlt sich an, dass wir gerade zuhause etwas gutzumachen haben." Dann wäre Dynamo der Pokalschreck-Schreck – und könnte Verfolger Bielefeld auf drei Punkte distanzieren.

Dirk Hofmeister