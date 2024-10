Handball | Bundesliga Thüringer HC gewinnt spannendes Duell beim Buxtehuder SV Stand: 30.10.2024 22:04 Uhr

Der Thüringer HC hat nach der Auswärtsniederlage bei Bensheim-Auerbach zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim Buxtehuder SV feierten die Thüringerinnen dank einer nervenstarken Leistung ihren vierten Saisonsieg.

Der Thüringer HC hat sein Auswärtsspiel beim Buxtehuder SV gewonnen. Nach Ertönen der Schluss-Sirene stand es 29:26 (12:12). Der THC klettert somit vorübergehend auf Platz vier.

Umkämpfte erste Halbzeit

Das Team von Trainer Herbert Müller brauchte etwas Anlaufzeit. So waren es die Gastgeberinnen, die zunächst die Szenerie bestimmten. Isabelle Dolle war für die THC-Defensive nur schwer zu verteidigen, sie traf in den ersten zehn Minuten gleich dreimal. Aus dem daraus resultierenden 4:6-Rückstand machten die Gäste innerhalb von fünf Minuten aber eine 8:6-Führung (16.).

Umkämpfte Zweikämpfe in Durchgang eins: hier Josefine Hanfland (57, Thüringer HC) und Julie Holm (8, Thüringer HC) gegen Levke Kretschmann (22, Buxtehuder Sportverein)

THC behält die Oberhand

In Folge dessen entwickelte sich ein spannendes Spiel. Keine Mannschaft konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen - ein 12:12-Unentschieden zur Halbzeit die Konsequenz. Im zweiten Abschnitt bot sich den Zuschauern dann ein ähnliches Bild. Die Führungen wechselten hin und her - bis zum 23:23 (49.). Kathrin Pichelmeier sowie Sharon Nooitmeer trafen im Anschluss jeweils doppelt für den Thüringer HC und stellten somit den vorentscheidenden 27:23-Vorsprung her (54.). Dinah Eckerle verhalf mit einigen Paraden in dieser Phase ebenfalls zum Vier-Tore-Polster. Bis zum Schluss kamen die Gastgeberinnen nur noch unwesentlich heran, sodass der THC zwei hart erarbeitete Punkte entführen konnte.

Johanna Reichert (THC, Mitte) setzt zum Wurf an.

Beste Werferin des Abends wurde Johanna Reichert mit neun Treffern. Bereits am Samstag steht das nächste Spiel für den THC an. Dann empfangen die Thüringerinnen den VfL Oldenburg.

cpr