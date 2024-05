Radsport Thüringen Ladies Tour - "Feinster Radsport auf höchstem Niveau" Stand: 13.05.2024 14:42 Uhr

Im Juni misst sich die Weltspitze der Radrennfahrerinnen erneut bei der LOTTO Thüringen Ladies Tour. Auf sechs Etappen geht es über die Straßen des Freistaates, bis in Schmalkalden die Gesamtsiegerin gekürt wird. Die Organisatoren freuen sich auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld.

"Die Weltspitze zu Gast in Thüringen": Unter diesem Motto geht es auch dieses Jahr für die weltbesten Radsportlerinnen wieder über die Straßen des Freistaates. Die 36. Ladies Tour findet vom 25. bis 30. Juni statt, insgesamt nehmen 120 Fahrerinnen aus 20 Teams die harten Kanten in Angriff. Nach sechs Etappen wird die Gesamtsiegerin gekürt. SPORT IM OSTEN überträgt alle Rennen im Livestream.

Vorfreude bei Ministerpräsident Ramelow

Den Organisatoren steht wieder eine Herkulesaufgabe bevor, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wie weit der Stand ist, darüber wurde am Montag (13. Mai) 2024 auf einer Pressekonferenz informiert. Viele Fragen gab es zu beantworten, auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow gehörte zum Kreis der Anwesenden. Bekanntlich ist der 68-Jährige ein richtiger Radsport-Fan, der die kommende Rundfahrt auf einen Nenner brachte: Es ist "ein Radsportereignis aus Thüringen für ganz Deutschland".

Tour-Chefin Vera Hohlfeld konnte sich dem Ministerpräsidenten nur anschließen: "Wir sind stolz, dass wir dieses Jahr wieder 20 Teams am Start haben", sagte die 52-jährige gebürtige Erfurterin und ergänzte: "Wir hätten sogar 30 bis 35 Teams haben können - wenn wir das Geld hätten." Ein kleiner Fingerzeig an die Landesregierung. "Es ist eine Profiveranstaltung, Landesgeld kann man nicht so einfach dazugeben", gestand Ramelow ein.

Koppe sieht Tour "als Werber für den Freistaat"

Renndirektor Marian Koppe sieht die Tour "als Werber für den Freistaat Thüringen. Wir sind gut dabei und hoffen, dass wir die paar Steine, die wir noch haben, aus dem Weg räumen können". Sicherheit sei "ein wichtiger Faktor bei einem Radsportereignis", so Koppe. Deshalb ist ein großes Team an Ehrenamtlichen am Start, Bedarf besteht aber noch bei Streckenposten. Wer also Zeit, Lust und Liebe hat, soll sich im Organisationsbüro melden.

Wir wollen uns als kleines Team zeigen und die Großen herausfordern. Katharina Fox | Team Maxx-Solar Rose

Mit in der Runde war auch Katharina Fox vom Thüringer Team Maxx-Solar Rose. Die deutsche Vizemeisterin nimmt zum vierten Mal an der Thüringen-Rundfahrt teil. "Ich verbinde damit feinsten Radsport auf höchstem Niveau in Deutschland. Wir wollen uns als kleines Team zeigen und die Großen herausfordern", zeigte sich die 28-Jährige angriffslustig und fuhr fort: "Das Fahrerfeld wird von Jahr zu Jahr stärker, und es tut immer weh in den Beinen."

Katharina Fox vom Thüringer Team Maxx-Solar Rose.

Sechs Etappen: Start in Jena - Ziel in Schmalkalden

Auf allen sechs Etappen werden Rundkurse gefahren. Los geht es in Jena. Dann folgt Gera mit zwei Bergwertungen, wo erstmals das grüne Trikot vergeben wird. Danach fährt der Tross "Rund um Erfurt", die längste Etappe der Tour. Dabei stehen den Fahrerinnen mit dem Kreuzen von etlichen Straßenbahnschienen knifflige Aufgaben bevor.

Nunmehr folgt die Etappe um Mühlhausen mit den meisten Bergwertungen. Glatt vier Mal können sich die Akteurinnen dabei beweisen. Es folgt "Rund um Altenburg" und beinhaltet ein Einzelzeitfahren über 31,5 Kilometer. Der Streckenverlauf ähnelt dem Kurs, der bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 gefahren wird. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt dann in Schmalkalden. "Es ist eine super spannende Abschlussetappe", freut sich Fox schon jetzt darauf.

jmd