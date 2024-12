Handball | Bundesliga ThSV Eisenach schlägt HSV Hamburg in letzter Sekunde Stand: 26.12.2024 19:56 Uhr

Der ThSV Eisenach hat durch einen Siebenmeter in letzter Sekunde sein Bundesliga-Heimspiel gegen den HSV Hamburg gewonnen. Zuvor hatten die Kaufmann-Schützlinge einen Rückstand aufgeholt.

Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach haben gegen den HSV Hamburg einen Last-Second-Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann gewann am zweiten Weihnachtsfeiertag durch einen von Marko Grgic in letzter Sekunde verwandelten Siebenmeter mit 32:31 (17:19). Dadurch kletterten die Eisenacher in der Tabelle auf den neunten Platz. Grgic war mit insgesamt neun Treffern auch bester Werfer der Thüringer.

Eisenach holt Rückstand auf

Die Anfangsphase gestaltete sich weitgehend ausgeglichen. Die Gastgeber agierten einmal mehr mit ihrer extrem offensiven Deckungsformation und versuchten so, den Spielfluss der Hanseaten zu stören. HSV-Trainer Torsten Jansen hatte seine Schützlinge aber gut auf diese Maßnahme eingestellt. Bis zum 10:9 (16.) konnte sich keines der beiden Teams absetzen.

Dann drehten zunächst die Hamburger auf und zogen durch eine 6:0-Serie auf 10:15 (20.) davon. Der ThSV scheiterte in dieser Phase zu häufig an Gäste-Torhüter Robin Haug. Lange hielt der Vorsprung aber nicht, die Eisenacher konnten sich schnell wieder in die Partie zurückkämpfen. Sie verkürzten Schritt für Schritt und kamen in der 33. Minute zum erneuten Ausgleich (19:19).

ThSV hat das letzte Wort

Das Spiel blieb auch im zweiten Durchgang spannend und intensiv. Die Führungen wechselten hin und her. In der Schlussphase verpasste Eisenach erst die Vorentscheidung, dann traf Casper Mortensen 33 Sekunden vor dem Ende zum 31:31-Ausgleich per Siebenmeter. Doch das letzte Wort hatten die Thüringer, die ebenfalls noch einen Strafwurf herausholten: Grgic verwandelte und sicherte seiner Mannschaft den Sieg.

mze/dpa