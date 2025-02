Handball | Bundesliga ThSV Eisenach gewinnt packendes Duell in Wetzlar Stand: 27.02.2025 22:47 Uhr

Der ThSV Eisenach hat sich nach einem Handball-Krimi bei der HSG Wetzlar trotz eines zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstandes durchgesetzt. Überragender Akteur war Nationalspieler Marko Grigc.

Die Handballer vom ThSV Eisenach haben in einem dramatischen Duell bei der HSG Wetzlar mit 31:30 die Oberhand behalten. Basis für den Sieg war eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause und ein überragender Marko Grgic, der insgesamt 13 Tore erzielte.

ThSV verschläft Anfangsphse

Eisenach legte einen klassischen Fehlstart auf die Platte, lag nach sieben Minuten bereits mit 1:6 zurück. Neben zahlreichen technischen Fehlern fehlte zudem häufig das Wurfglück, somit zog Wetzlar weiter davon (14:7/20.). Danach fingen sich die Thüringer und kamen auf 11:14 heran. Doch Wetzlar überwand seine kurze Schwächephase und ging mit einer 17:14-Führung in die Pause.

Eisenach dreht nach der Pause auf

In der zweiten Halbzeit steigerte sich der ThSV, der nun um jeden Ball kämpfte. Angeführt von Grgic und einem immer sicher werdenden Silvio Heinevetter im Tor konnten die Eisenacher den Rückstand sukzessive verkürzen. Nach dem Ausgleich (21:21) gingen die Schützlinge von Trainer Misha Kaufmann erstmals in der 46. Minute in Führung (22:21). In der Folge konnten die Gäste immer wieder knapp vorlegen und die HSG nachziehen. Eine Führung der Gastgeber gab es jedoch nicht mehr. Stattdessen sorgte Moritz Ende 61 Sekunden vor dem Abpfiff für das 31:30, das auch in einer dramatischen Schlussphase nicht mehr egalisiert werden konnte.

