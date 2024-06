Handball The Final Countdown: Der SC Magdeburg auf dem Weg zum vierten Titel Stand: 07.06.2024 13:54 Uhr

Unglaubliche drei Titel haben die Handballer des SC Magdeburg in dieser Saison schon gewonnen. Nach Weltpokal, DHB-Pokal und Deutscher Meisterschaft kann an diesem Wochenende noch der Champions League-Titel verteidigt werden. Es wäre eine historische Saison. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Der SC Magedeburg kann am kommenden Wochenende die Champions League gewinnen.

Das Maskottchen des SC Magdeburg schwärmt über die Saison.

Mehr als 500 Tickets wurden für das Finale an Dauerkartenbesitzer und Mitglieder des SC Magdeburg verkauft.

Handball-Geschichte schreiben, etwas erreichen, das es noch nie zuvor in der Handballwelt gegeben hat und das vielleicht auch einmalig bleiben könnte: Vier Titel in einer Saison – der SC Magdeburg kann am kommenden Wochenende genau das schaffen, im Final Four der Champions League. Für die Magdeburger Handballer würden dann kaum noch Superlative reichen. Einmalig, rekordträchtig, unglaublich, fantastisch, phänomenal, traumhaft ist die aktuelle Saison bereits jetzt, nach dem Gewinn von drei Titeln.

Maskottchen des SC Magdeburg schwärmt über die Saison

Jeder gerät ins Schwärmen, wenn man auf diese Spielserie blickt. Auch Nicole Wagner. Die 45-jährige Magdeburgerin kennt jeder in der Halle – auch wenn man sie vermutlich beim Vorbeigehen auf der Straße nicht erkennen würde. Denn in der Halle steckt sie immer im Kostüm von Till Eulenspiegel – dem Magdeburger Handball-Maskottchen. Eher durch Zufall schlüpfte sie vor zehn Jahren das erste Mal in das Kostüm. Seitdem unterstützt sie ihren SCM nicht nur als Fan, sondern animiert auch vom Spielfeldrand. Diese Saison ist besonders aufregend, sagt Nicole. Und ein bisschen hat sie vielleicht auch zum Erfolg beigetragen, denn in diesem Jahr gab es in der heimischen Arena in Magdeburg keinen einzigen Punktverlust. 17 Spiele – 17 Siege in der Handball-Bundesliga, dies ist eine beeindruckende Serie, die kein anderes Ligateam vorweisen kann. Immer war Nicole Wagner im Kostüm von Till Eulenspiegel dabei.

Den Gewinn von drei Titeln haben die Magdeburger Handballer mit ihren Fans schon gefeiert. Folgt noch Titel Nummer vier?

Gern hätte sie auch am Wochenende in Köln als Till Eulenspiegel die vielen Magdeburger Fans angetrieben. Allerdings besagen die Regularien der Europäischen Handballföderation (EHF), dass beim Final Four im Maskottchen sozusagen nur eine neutrale Person stecken darf. Darum muss Nicole das Kostüm jetzt auf Reisen schicken. Sie ist schon etwas traurig, den Till Eulenspiegel dann zu sehen, ohne selbst drinzustecken. Aber Nicole wird auf jeden Fall ganz fest aus der Ferne die Daumen drücken. "Jetzt erst recht den vierten Titel holen", sagt sie, auch in Bezug auf den Fall des Nikola Portner. Über die sportliche Zukunft des Torhüters wird nun die Handball-Bundesliga um Justiziar Andreas Thiel entscheiden.

Fans werden mitfiebern in Köln – aber auch in Magdeburg

Mehr als 500 Tickets wurden für das Finale an Dauerkartenbesitzer und Mitglieder des SC Magdeburg verkauft. Aber es werden noch weitaus mehr Fans die Reise nach Köln antreten und in der Arena, die bis zu 20.000 Fans Platz bietet, ordentlich für Stimmung sorgen. Bevor die SCM-Anhänger aber in der Halle ordentlich für Stimmung sorgen wollen, wird es wieder einen Fanmarsch bis zur Spielstätte geben. Treffpunkt ist am Samstag um 12 Uhr an der Domplatte in Köln.

SC Magdeburg: Public Viewing in Magdeburg Für alle Anhänger, die nicht mit nach Köln reisen können, gibt es auch Public Viewing-Angebote in Magdeburg. In der "Festung Mark" oder im "Mückenwirt" kann man die Spiele auf der großen Leinwand verfolgen. Am Samstag um 15 Uhr spielt der SC Magdeburg gegen den aktuellen dänischen Meister Aalborg. Bei einem Erfolg würde der SCM am Sonntag um 18 Uhr in das Finale starten.

Werden die Elbestädter mit der vierten Trophäe nach Hause kommen? Fakt ist: Die Fans wollen es, genauso wie die Spieler selbst. Gegen eine zweite Party auf dem Magdeburger Marktplatz hat wohl keiner etwas einzuwenden, denn großen Optimismus versprühten die Fans bereits bei den Feierlichkeiten zum Gewinn des deutschen Meistertitels, eine Woche vor diesem Champions-League-Finalwochenende. Da wurde bereits über die beste Taktik auf dem Weg zu Titel Nummer vier gefachsimpelt. Alles schaut nun gespannt in Richtung Köln.

So berichtet MDR SACHSEN-ANHALT über das Champions League-Finale

MDR SACHSEN-ANHALT wird die Reise der Magdeburger Handballer zum möglichen vierten Titel von der Abfahrt bis zur Rückkehr begleiten und bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE, in der MDR-App "Sport im Osten" und bei "MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir" in Auszügen und live berichten.

MDR (Holger Pakendorf, Alexandra Neumann)