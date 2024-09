Fußball | Regionalliga Ted Tattermusch soll die Lücke im Jena-Angriff schließen Stand: 03.09.2024 16:03 Uhr

Am Tag vor dem großen Thüringenduell gegen Rot-Weiß Erfurt ist der verletzungsgeplagte FC Carl Zeiss Jena noch einmal auf auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat den zuletzt vertragslosen Angreifer-Schlaks Ted Tattermusch verpflichtet.

Der FC Carl Zeiss Jena hat auf die Personalmisere in der Offensive noch einmal reagiert und den seit Sommer vereinslosen Mittelstürmer Ted Tattermusch mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Der 23-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren für Borussia Dortmund II, den Sprung in den Profifußball hatte er zuvor bei seinem Heimatverein in Meppen geschafft.

Böger: "Erfahrung und Entwicklungspotenzial"

Nach den langwierigen Verletzungen von Vorjahrestorschützenkönig Elias Löder (Knöchelbruch) und Cemal Sezer (Kniescheibenverrenkung) unterstrich FCC-Sportdirektor Stefan Böger "die Notwendigkeit, nochmals auf dem Transfermarkt aktiv zu werden". Mit Tattermusch habe man sich "bewusst für einen jungen Spieler entschieden, der auf der einen Seite schon einige Erfahrungen sammeln und auf der anderen Seite noch genügend Entwicklungspotenzial hat", ergänzte der 58-Jährige.

Ted Tattermusch (li.) und Cheftrainer Henning Bürger (re.) bei der Präsentation beim FC Carl Zeiss Jena.

Der 1,94 Meter große Mittelstürmer-Schlaks Tattermusch hat im Laufe seiner Karriere bis dato 96 Drittliga-Einsätze absolviert, in denen ihm drei Tore und fünf Vorlagen gelangen. Sein neuer Arbeitgeber will am Mittwoch (4. September, 19 Uhr, im SpiO-Livestream und Ticker) im prestigeträchtigen Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt die aktuell makellose Bilanz von 15 Punkten aus fünf Spielen weiter ausbauen.

SpiO/pm