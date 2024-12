Basketball | Bundesliga Talfahrt der NINERS Chemnitz geht weiter Stand: 21.12.2024 23:00 Uhr

Gebrauchter Abend für die NINERS Chemnitz! Die Sachsen haben am Samstagabend eine bittere 88:123-Niederlage gegen die Baskets Bonn einstecken müssen (19:38, 25:32, 19:25, 25:28). Der Europe Cup-Sieger hatte dabei von Beginn an nicht den Hauch einer Chance. Ein Bonner Spieler und die überragende Drei-Punkte-Quote der Gäste machten in der Messe Chemnitz den Unterschied. Mit nur einem Sieg aus acht Spielen verschärft sich die Chemnitzer Krise weiter.

Im Spiel zwischen dem Europe-Cup- und dem Champions-League-Sieger waren die Machtverhältnisse schnell ausgehandelt. Ein 3:11-Lauf brachte die Chemnitzer früh ins Hintertreffen. Während die Mannschaft von Rodrigo Pastore sich noch den Schlafsand aus den Augen rieb, warf Bonn einen Dreier nach dem anderen. Mit einer 70% Dreier-Quote führten die Gäste nach Ende des 1. Viertels bereits mit 38:19.

Bonns Mc Ghee überragt

Das änderte sich auch bis zur Pause nicht. Darius Mc Ghee erzielte vier Drei-Punkte-Würfe in Serie und hielt die „Orange Army“ so auf Abstand. Während der Mannschaft von Roel Moors in dieser Phase alles gelang, hatte Chemnitz zwischendrin auch noch Pech in der Offensive. Zur Halbzeit lagen die Sachsen bereits mit 44:70 zurück. Zum Vergleich: Unter der Woche gelangen den Gästen aus Bonn im ganzen Champions-League-Spiel gegen Athen lediglich 63 Punkte.

Gegen Darius McGhee fanden die NINERS am Samstag keine Mittel.

Pastore-Team findet keinen Zugriff

Der Beginn des dritten Viertels machte den Fans in der Messe Chemnitz kurz Hoffnung. Ein 9:3-Lauf der Niners reduzierte den Rückstand zumindest kurzzeitig (53:73). Aber die Baskets Bonn wurden von Coach Moors sofort animiert und schalteten daraufhin wieder in den Vorwärtsgang. Die Fassungslosigkeit über den Verlauf des Spiels war in dieser Phase sowohl bei den NINERS selbst als auch in der Halle spürbar. Mit dem 63:95-Rückstand ging es ins finale Viertel.

Dicke Packung für die NINERS

Auch das letzte Viertel bot aus Sicht der NINERS wenig Erfreuliches. Die Mannschaft von Pastore gab zwar zu keinem Zeitpunkt auf, Bonn baute den Vorsprung aber immer weiter aus. Matchwinner Mc Ghee stellte in der Schlussphase einen neuen Rekord von zwölf verwandelten Drei-Punkte-Würfen in einer Partie auf. Am Ende musste sich die Heimmannschaft mit 88:123 geschlagen geben. Die erfolgreichste Werfer der Chemnitzer war Victor Bailey Jr (24 Punkte).

SpiO/twe