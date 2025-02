Basketball | BBL-Pokal Syntainics MBC zwingt Titelverteidiger FC Bayern in die Knie und steht im Finale Stand: 15.02.2025 18:02 Uhr

Weil Center Martin Breunig eine Sekunde vor Schluss einen schier unmöglichen Wurf trifft, gelingt dem Syntainics MBC einmal mehr die Sensation gegen Titelverteidiger Bayern München und steht im Finale des BBL-Pokals. SPORT IM OSTEN überträgt live.

Der Syntainics MBC ist noch einen Schritt vom größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte entfernt. In einem an Dramatik und Emotionen nicht zu übertreffenden Pokal-Halbfinale haben die Weißenfelser vor 3.000 Fans in der tosenden heimischen Stadthalle den amtierenden Doublesieger FC Bayern München mit 95:93 (48:43) in die Knie gezwungen.

Martin Breunig sorgte genau eine Sekunde vor Schluss für den entscheidenden Korb. Im Anschluss klatschte der letzte Wurf der Partie aus den Händen des Thüringers Johannes Voigtmann in Diensten der Münchner auf den Ring. MBC-Guard Spencer Reaves avancierte mit 23 Punkten zum Topscorer der Partie. Zudem trumpfte Guard-Kollege Michael Devoe mit 22 Punkten, 8 Assists und 5 Rebounds auf.



Bereits im vergangenen Oktober war den Sachsen-Anhaltern in der Liga der Coup gegen die Bayern gelungen. Dieser neuerliche Erfolg im K.o.-Duell ist jedoch ungleich höher einzuschätzen. Das Endspiel steigt am Sonntag (16. Februar) um 16 Uhr. SPORT IM OSTEN überträgt live im MDR FERNSEHEN und Stream. Der Gegner wird ab 19 Uhr zwischen den Baskets Bamberg und Skyliners Frankfurt ausgespielt.

