Basketball Syntainics MBC träumt von der Pokal-Überraschung Stand: 13.02.2025 14:50 Uhr

Das Top Four in Weißenfels und den Titelverteidiger und Tabellenführer vor der Brust: Die Vorfreude auf das Pokal-Halbfinale ist bei der Syntainics MBC riesengroß. Wie Bayern München zu schlagen ist, wissen die Wölfe.

Es ist angerichtet: Am Samstag (15. Februar, 16 Uhr) wollen die Basketballer der Syntainics MBC im Top Four um den BBL-Pokal für die große Überraschung sorgen und Titelverteidiger Bayern München im Halbfinale schlagen. SPORT IM OSTEN zeigt das Semifinale live im TV und im Livestream. Sollten die Wölfe sich ins Finale kämpfen, wird es auch das Endspiel 16 Uhr live im MDR zu sehen geben.

Erste Endrunden-Teilnahme und gleich Gastgeber

Für die Weißenfelser ist es eine doppelte Premiere. Zum einen steht der MBC zum ersten Mal im Halbfinale des Pokals. Und dazu wird das Top Four auch noch in Weißenfels ausgetragen. Sehr zur Freude auch von Headcoach Janis Gailitis: "Ich freue mich auf dieses Event und bin stolz, dass wir es ausrichten dürfen. Der Syntainics MBC und die Stadt Weißenfels werden sich als würdige Gastgeber präsentieren. Das Top Four wird ein Basketballfest werden."

Heacoach Gailitis verpricht: "Werden das Beste geben"

Und auch wenn die Hürde Bayern München haushoch erscheint, Gailitis weiß, wie man den Pokalsieger schlagen kann. Im Bundesligaduell am 19. Oktober vergangenen Jahres setzte sich der MBC dank 22 Punkten von Ty Brewer mit 79:75 durch. Gailitis setzt vor allem auf die Heimstärke seines Teams, das in dieser Saison in der Stadthalle Weißenfels in Bundesliga und Pokal es acht Siege in elf Heimspielen einfuhr. Der Headcoach verspricht: "Unser Halbfinalgegner ist eine der besten Vereinsmannschaften Europas, der Weltmeistertrainer steht an der Seitenlinie. Ich verspreche, dass wir auf dem Parkett unser Bestes geben werden, um das Unmögliche möglich zu machen."

Trainer Janis Gailitis mit Akeem Vargas

Akeem Vargas: "Müssen das Spiel eng halten"

Ex-Nationalspieler Akeem Vargas, der im vergangenen Sommer zu den Wölfen gestoßen war, weiß genau, wie es sich anfühlt, einen Titel zu gewinnen. Der Ex-Nationalspieler bringt die Erfahrung aus vielen BBL-Spielen mit Tübingen, Göttingen, Alba Berlin, Frankfurt und Heidelberg mit. Mit Alba gewann er zweimal den Pokal. Jetzt soll das Kunststück auch mit dem MBC gelingen. Wichtig wird dabei auch der Kopf sein, weiß Vargas: "Bayern ist enorm stark, wird auch mit Schaum vorm Mund kommen, nach der Niederlage in der Bundesliga. Wir müssen das Spiel eng halten, um gegen Ende die Möglichkeit zu haben, das Ding zu holen."

Beide Halbfinalisten hatten am Dienstag ihre Generalproben gewonnen. Die Weißenfelser setzten sich gegen Vechta durch, München schlug Frankfurt mit 70:56 und verteidigte die Tabellenspitze.

rei