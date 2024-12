Basketball | BBL-Pokal Syntainics MBC richtet "Top Four"-Turnier in der Stadthalle Weißenfels aus Stand: 18.12.2024 12:03 Uhr

Zwar fällt die erhoffte Arena in Leipzig aus, aber trotzdem wird der Syntainics MBC das Pokal-"Top Four" ausrichten – und nun doch in der ungleich kleineren heimischen Stadthalle Weißenfels.

Große Ehre für den Syntainics MBC: Der zweitkleinste Bundesliga-Standort hat unerwartet den Zuschlag für die Austragung des "Top Four"-Turniers im BBL-Pokal bekommen. Sowohl die beiden Halbfinals MBC gegen den FC Bayern und Bamberg gegen Frankfurt als auch das Finale finden am 15. und 16. Februar 2025 in der 3.000 Zuschauer fassenden Stadthalle Weißenfels statt, gaben die BBL und der Verein am Mittwoch (18. Dezember) bekannt.

Keiner der anderen Halbfinalteilnehmer hatte sich um dieses nationale Basketballhighlight beworben. Zuletzt war noch Heidelberg als neutraler Ort im Gespräch, am Ende aber setzte sich Weißenfels durch.

Nicht nur für den MBC ein Heimspiel – der gebürtige Hallenser Andreas Obst (li.) gastiert mit dem FC Bayern München zum Pokal "Top Four" in Weißenfels.

Geissler: "Ein Traum geht in Erfüllung"

"Wir brauchen keinen Hehl daraus machen, dass heute ein großer Traum für uns als Syntainics MBC in Erfüllung gegangen ist", erklärte Martin Geissler, der Geschäftsführer des Syntainics MBC: "Wir danken der easyCredit BBL für die Vergabe des größten nationalen Basketball-Events 2025 nach Weißenfels und versprechen allen Basketballfans ein tolles Basketballspektakel."

Seit 19 Jahren sei man in der BBL dabei – nie habe man es im Pokal unter die besten Vier geschafft. "Jetzt dürfen wir es bei unserer ersten Teilnahme ausrichten. Das ist für uns ein Riesengeschenk", so Geissler weiter, der sich ausdrücklich bei der Liga und den Partnern für das Vertrauen bedankte: "Das wird uns nachhaltig in unserer Entwicklung helfen."

Arena Leipzig für Leichtathletik reserviert

Nach dem unerwarteten Halbfinaleinzug am zweiten Advent hatten die Verantwortlichen um Martin Geissler zunächst die Arena Leipzig mit mehr als doppelt so großer Zuschauerkapazität favorisiert. Allerdings musste die dortige ZSL-Betreibergesellschaft dem MBC nun aufgrund der zu kurzfristigen Anfrage eine Absage erteilen.

Die Halle, in der Weißenfels im Verlauf seiner BBL-Geschichte schon mehrfach große Eventspiele durchgeführt hatte, ist ab Ende Januar für drei Wochen der Leichtathletik vorbehalten. ZSL-Geschäftsführer Matthias Kölmel und das Leipziger Sportamt hatten keine andere Option, als auf ihre langfristig bindenden Verträge mit dem Bund und die dabei vereinbarte "Zweckbindung" zu verweisen, wie die Leipziger Volkszeitung berichtete.

Das Objekt der Begierde – die Trophäe des BBL-Pokals.

Herausfordernde, aber einmalige Gelegenheit für MBC

Nun also stemmt der MBC die herausfordernde, aber wohl einmalige Gelegenheit selbst, ehe spätestens 2027 Düsseldorf der langfristige Final-Standort wird. Dem Vernehmen nach sind allein für die BBL 150.000 Euro an Gebühr fällig. Geissler wollte im Gespräch mit SPORT IM OSTEN keine konkreten Zahlen nennen, erklärte aber, dass es wohl "nicht bei dieser Summe" bleiben wird: "Da wird noch mehr kommen. Wir sind darauf angewiesen, dass die Halle ausverkauft wird und das wir noch zusätzliche Sponsoren akquirieren können."

Mit Doublesieger und Euro-League-Teilnehmer FC Bayern wartet gleich im Halbfinale die sportlich größtmögliche Hürde. Doch chancenlos ist der auch in der Liga überraschend auf Playoff-Kurs liegende MBC keineswegs: Erst Mitte Oktober hatte das Team von Cheftrainer Janis Gailitis den Ligaprimus aus München in der tosenden Stadthalle sensationell in die Knie gezwungen.

SpiO