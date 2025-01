Basketball | Bundesliga Syntainics MBC: Hysier Miller erhält Profichance in Weißenfels Stand: 20.01.2025 12:40 Uhr

Die BBL-Rückrunde steht an – und Überraschungsteam Syntainics MBC darf sich berechtigte Playoff-Hoffnungen machen. Dazu beitragen soll nun Guard-Neuzugang Hysier Miller, der in den USA zuletzt in die Schlagzeilen geraten war.

Der talentierte und auf beiden Guard-Positionen flexibel einsetzbare Hysier Miller hat bis Saisonende beim Syntainics MBC unterschrieben. Allerdings gibt es eine dreiwöchige Probezeitklausel in der Vereinbarung mit dem 22-jährigen US-Amerikaner, teilten die Sachsen-Anhalter am Montag (20. Januar) mit. Der Tipp zu Millers Verpflichtung kam laut MBC von den beiden früheren Wölfe-Profis Frantz Massenat und Will Chavis, die mittlerweile als Basketballtrainer in Philadelphia arbeiten.

MBC-Trainer Janis Gailitis freut sich auf Neuzugang Hysier Miller.

MBC-Coach Gailitis: "Er sprüht vor Motivation"

Miller, der bereits in Weißenfels angekommen ist, soll nach Vereinsangaben am kommenden Samstag (25. Januar) zum Rückrundenauftakt der Wölfe in Göttingen seine Premiere feiern. Erst am vergangenen Wochenende waren beide Teams in der Weißenfelser Stadthalle zum Abschluss der Hinrunde aufeinandergetroffen. Der MBC behielt dabei nach dramatischem Finish per Dunk von Ty Brewer in letzter Sekunde knapp mit 93:91 die Oberhand. Das aktuell auf Rang neun um einen Playoff-Platz kämpfende Team von Cheftrainer Janis Gailitis hatte zuvor drei Mal in Serie verloren.

Miller soll "unserem Kader mehr Tiefe verleihen, um intensiveren Basketball zu spielen", wurde Gailitis in der offiziellen Klubmitteilung zum Transfer zitiert. "Klar, es wird für ihn eine Umstellung auf Profibasketball und auf die europäische Kultur werden. Aber er sprüht vor Motivation. Nach unserem ausführlichen Backgroundcheck und den ersten Eindrücken glauben wird, dass er uns besser machen wird."

Glänzendes NCAA-Jahr von Manipulationsvorwürfen überschattet

Die Chance in Weißenfels – Millers erster Profistation überhaupt – ist ein Neuanfang für den 1,85-Meter-Mann. In den USA sah er sich zuletzt Vorwürfen der Wettmanipulation ausgesetzt, wie u.a. ESPN und AP im November 2024 berichteten. Hysier Miller war im Oktober vom NCAA-Team der renommierten Virgina-Tech-University wegen "Umständen vor seiner Einschreibung" entlassen worden. Für die "Hokies" hatte er kein einziges Mal auf dem Parkett gestanden.



Der aus Philadelphia stammende Miller spielte zuvor drei Jahre lang für die "Owls" der Temple University in der höchsten US-Collegeliga NCAA. Vor allem in der Saison 2023/24 glänzte er in 36 Partien mit durchschnittlich fast 16 Punkten sowie vier Assists und vier Rebounds. Die Vorwürfe entspringen ungewöhnlichen Wett-Aktivitäten beim Duell zwischen Temple und den UAB Blazers der University of Alabama vom 7. März 2024, das Temple mit 72:100 verlor. Miller hatte an jenem Tag drei Ballverluste in seiner Statistik und nur acht Punkte bei drei von neun Versuchen aus dem Feld aufgelegt.

mhe/SpiO