Basketball | Bundesliga Syntainics MBC gegen Niners Chemnitz: Endlich Derby auf Augenhöhe Stand: 18.04.2025 16:28 Uhr

Der BBL-Pokalsieger aus Sachsen-Anhalt empfängt den Europapokalsieger aus Sachsen und beide Teams kämpfen um den direkten Einzug in die Playoffs. SPORT IM OSTEN zeigt das Derby live.

Vorgezogene Playoffs, Wiedergutmachung, Derby, Serien und Rekord: Große Worte werden vor dem Basketball-Ostduell zwischen dem Syntainics MBC und den Niners gesprochen. Beide Teams stehen weit oben in der Tabelle, für Weißenfels könnte es erstmals sechs Heimsiege in Folge in der BBL geben, Chemnitz könnte auch das zehnte Duell mit dem Ostrivalen im Basketball-Oberhaus gewinnen. Am Samstagnachmittag (16:00 Uhr live im MDR FERNSEHEN) geht es dabei erstmals für beide mitteldeutschen Teams so spät in der Saison noch um die Postseason.

Für den Syntainics MBC soll endlich die grausame Serie enden, schließlich verloren die Wölfe in der Bundesliga seit dem Aufstieg des Ostkonkurrenten jedes Derby. Intern war das aber kein Thema, sagte Ex-Niners-Spieler und jetziger MBC-Center Eddy Edigin im Interview mit SPORT IM OSTEN. "Wir versuchen, das sehr pragmatisch anzugehen, aber natürlich wissen wir um die Serie. Ich glaube aber auch, dass wir die Besonderheit haben, dass beide Mannschaften um die Playoffs spielen."

Beim letzten Derby trug Eddy Edigin noch das Trikot der Niners. Jetzt soll er Weißenfels zum Sieg gegen Chemnitz führen.

"Joker" Edigin soll MBC beim ersten BBL-Sieg gegen Niners helfen

Nachdem in den letzten Jahren die Weißenfelser im Keller um den Klassenverbleib kämpften und die Chemnitzer oben anklopften, seien jetzt beide Teams auf Augenhöhe. "Dementsprechend ist die Stimmung hoch", sagt Edigin. Letztlich habe der MBC einiges wiedergutzumachen, meint Aufbauspieler Akeem Vargas, auch mit Hinblick auf das Hinspiel Ende Dezember, das mit 82:72 an die Sachsen ging. "Wir haben uns da nicht so präsentiert, wie man sich in einem Derby präsentieren sollte."

Nicholas Tischler (re.) und Jonas Richter wollen mehr Konstanz für ihr Team – und den Sieg gegen den MBC.

Doch in der Zwischenzeit hat Weißenfels den BBL-Pokal gewonnen, sich auch spielerisch verbessert. Und von der Negativserie gegen die Sachsen wusste Vargas bis zum Interview mit SPORT IM OSTEN nicht einmal. Dazu hofft er auf den "Joker" Edigin, der bis Anfang März noch das Trikot der Niners trug und bei der Taktikanalyse schon Wortführer in der Vorbereitung war. "Wenn es Samstagnachmittag gut läuft, dann geht es auf zum Teil Eddys Kappe", schmunzelte der Deutsch-Amerikaner.

Viel Feuer, eine ordentliche Portion Motivation und eine Heimserie im Rücken für die Wölfe: Daraus zieht sein Teamkollege und Ex-Chemnitzer Eddy Edigin Kraft und will diese Partie – wie eigentlich jede – gewinnen. "Wenn wir am Ende den Rekord schaffen – sowohl gegen Chemnitz und dann mit dem sechsten Heimsieg in Folge – umso mehr nehmen wir das mit und freuen uns dann."

Chemnitz will den Kampf annehmen – und 40 Minuten Konstanz

Beim Europapokalsieger vom letzten Jahr ist man derweil vorgewarnt. Nationalspieler Nicholas Tischler weiß um die Stärken eines Gegners, den man "sonst nicht so auf dem Zettel hat." Doch Weißenfels habe "gezeigt, was in ihnen steckt. Dementsprechend müssen wir bereit sein." Aber auf den Punkt genau bereit zu sein, daran hapert es derzeit bei Chemnitz. Am Mittwochabend zeigten die Niners in Heidelberg eine zweite Hälfte zum Vergessen, hatten auch beim Tabellen-15. Bamberg arge Probleme und mussten in die Overtime.

Woran die derzeitigen Ausfälle in der Form liegen, das wusste Tischler vor dem Ostderby nicht. "Aber es ist wichtig, dass wir weitermachen und keiner den Kopf in den Sand steckt." Über Einsatz, Disziplin und Mentalität wollen die Sachsen ins Spiel kommen. Tischlers Team- und Nationalmannschaftskollege Jonas Richter erwartet "vor allem ein sehr intensives, ein wichtiges Spiel – für uns und den MBC." Die Tabelle sei eng, Richter erwartet einen Kampf. "Wir müssen das Spiel wahnsinnig ernst nehmen. Nur weil wir gegen sie bisher in der BBL nie verloren haben, müssen wir trotzdem alles geben. Gerade nach der Niederlage gegen Heidelberg haben wir was gut zu machen."

Und dafür brauche es Konstanz – über 40 Minuten und nicht, wie zuletzt, mit Ausreißern nach unten. Denn sonst bleibt der Derbysieg wohl an der Saale und der MBC zieht an den Niners in der Tabelle vorbei.

jar/sdo/kst