Volleyball | Bundesliga Suhl startet erfolgreich in zweite Hauptrunde Stand: 29.11.2024 23:11 Uhr

Eine starke Aufholjagd und ein klarer letzter Satz entscheiden den Auftakt in die zweite Hauptrunde für den VfB Suhl. Mit 3:1 (25:17, 22:25, 26:24, 25:17) setzten sich die Thüringerinnen gegen den USC Münster durch. Roosa Laakkonen wurde als MVP ausgezeichnet.

Der VfB Suhl hat die knappen Niederlage im Pokal am vergangen Wochenende gegen Branchenprimus Dresdner SC mit einem Sieg in der Bundesliga wieder gut gemacht. In Münster gewannen die Thüringerinnen gegen den dort ansässigen USC mit 3:1 (25:17, 22:25, 26:24, 25:17).

Starker Auftakt mit Sechs-Punkte-Lauf

Vor 1.316 Zuschauenden erwischten die Suhlerinnen einen richtig guten Start in diese zweite Hauptrunde, setzten sich aber erst gegen Ende des ersten Satzes klar ab. Den Abstand von zwischenzeitlich sieben Punkten beim 21:14, gewonnen vor allen Dingen durch einen Sechs-Punkte-Lauf, hielten sie bis zum 25:17. Ein Satz, an dem der Suhler Trainer Laszlo Hollosy offenbar Gefallen und wenig auszusetzen hatte, ließ er den Satz ohne eine einzige genutzte Auszeit vergehen.

Den ersten Satz in den Sand gesetzt, kamen die Münsteranerinnen in der Folge aber besser ins Spiel und der VfB lief früh dem Rückstand hinterher. Trotz zweier Auszeiten beim Stand von 5:8 und 14:16 mussten die Suhlerinnen diesen zweiten Satz an Münster abtreten. Danach sah es zunächst auch im folgenden Satz aus, in dem Hollosy früh seine beiden Auszeiten nutzte. Erst lag der VfB 1:5 zurück und die erste Auszeit schien wenig Wirkung zu zeigen und den Lauf der Münsteranerinnen nicht brechen zu können, denn nur wenig später zog Hollosy die nächste Auszeit - da stand es 2:8.

Suhler Aufholjagd in Satz 3

Ähnlich ging es zunächst weiter, Münster gab die Führung nicht her, hielt den VfB auf zwischendurch sieben Punkte Abstand (18:11). Doch nach einer eigenen Auszeit schien der Zauber gebrochen, der USC punktete nach dem Stand von 20:15 nur noch vier Mal, während Suhl zu einer Aufholjagd ansetzte. Beim Stand von 23:21 waren die Suhlerinnen auf einmal wieder in gefährlicher Nähe und punkteten weiter, sodass am Ende bis zum 26:24-Entscheid für Suhl gespielt wurde.

Ein äußerst intensiver Satz, der offenbar einige Kräfte gefordert hatte, zumindest bei den Münsteranerinnen. Begann der vierte Satz noch recht knapp (7:8), setzten sich die Thüringerinnen bald ab und führten mit vier Punkten. Diesen Abstand konnten die Münsteranerinnen nicht wieder aufholen und ließen den VfB Suhl ziehen. Mit einem weiteren klaren Satzgewinn von 25:17 zum Abschluss sicherten die Suhlerinnen sich zum Auftakt in die zweite Hauptrunde den dritten Saisonsieg und klettern damit auf Platz sechs der Tabelle. Roosa Lakkonen, die 2017/18 für Münster spielte, erhielt die MVP-Medaille.

Spio/npo