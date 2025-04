Handball | Bundesliga Stephan Seitz wechselt von Leipzig nach Eisenach Stand: 16.04.2025 13:43 Uhr

Er war schon U21-Nationalspieler, dort auch Weltmeister, und will nun nach einem halben Jahr beim SC DHfK Leipzig für die kommenden zwei Jahre beim ThSV Eisenach seine Spuren hinterlassen.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat sich einen neuen Rückraumspieler geangelt. Wie der Verein am Dienstag (16. April 2025) mitteilte, wechselt Stephan Seitz an die Wartburg. Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027.

Viel Einsatzzeit in Leipzig

Seitz kommt von Ligarivale SC DHfK Leipzig, wo er seit Januar auf Torejagd geht. Die Sachsen hatten ihn im Januar nach dem Abgang von Viggó Kristjánsson als Tauschgeschäft vom HC Erlangen geholt. "Wir sind Stephan sehr dankbar, dass er im Winter so spontan zu uns gekommen ist", erklärte Leipzigs Sportdirektor Bastian Roscheck. Nach der Verletzung von Franz Semper erhielt Seitz viel Einsatzzeit, ihm gelangen in der Rückrunde bisher in sieben Spielen 15 Tore und 16 Assists.

Stephan Seitz (mi.) hier noch im Leipziger Trikot im Einsatz gegen den ThSV Eisenach

Eisenach sieht viel Potential

In Eisenach soll Seitz nun die nächsten Schritte machen. "Er bringt großes Potenzial mit, das er sowohl in den deutschen Jugend-Nationalmannschaften als auch in der Bundesliga schon unter Beweis gestellt hat", ist sich Geschäftsführer René Witte sicher. Seitz selbst erklärte: "Der ThSV Eisenach ist ein traditionsreicher Klub, ich freue mich sehr darauf, in den nächsten zwei Jahren ein Teil dieses Vereins sein zu dürfen."

Leipzig und Eisenach spielen Donnerstag

In der laufenden Saison sind beide Vereine am Donnerstag gefordert. Der SC DHfK Leipzig empfängt die SG Flensburg-Handewitt. Der ThSV Eisenach trifft auf den HC Erlangen.

red