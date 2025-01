Eishockey | DEL 2 Stadt Crimmitschau kündigt Eispiraten Vertrag für Sahnpark-Stadion Stand: 22.01.2025 16:34 Uhr

Droht nach den Lausitzer Füchsen nun auch den Eispiraten Crimmitschau der Lizenzentzug? Dem DEL2-Klub wurde der Vertrag für das Stadion gekündigt. Hintergrund sind die Kosten für erforderliche Umbaumaßnahmen.

Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau ist am Mittwoch (22. Januar 2025) der Nutzungsvertrag des heimischen Kunsteisstadions im Sahnpark gekündigt worden. Das teilten die Stadt Crimmitschau und der DEL2-Klub übereinstimmend mit.

"Schutz der Stadt Crimmitschau"

Auf der Internetpräsenz der Stadt wird die Kündigung mit "dem Schutz der Stadt Crimmitschau" begründet, "da im Rahmen der gemeinsam geführten Gespräche unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, ob die Stadt Crimmitschau eine Flexbande und LED-Beleuchtung im Kunsteisstadion vertraglich schuldet".

Eispiraten: "Zeitnah ein offizielles Statement"

Die Eispiraten erklärten, der Klub sei damit beschäftigt, "den aktuellen Stand in transparenter Form aufzuarbeiten. Dieser wird zeitnah durch ein offizielles Statement der Eispiraten Crimmitschau GmbH veröffentlicht." Für Nachfragen von SPORT IM OSTEN war im Verein niemand zu erreichen.

DEL2-Lizenz hängt an Umbauten

In der DEL2 sind ab der kommenden Saison Neuerungen in den Spielstätten verpflichtend, um die Lizenz zu erhalten. Dazu gehören auch so genannte Flexbanden, die beim Aufprall von Eishockeyspielern nachgeben und so das Verletzungsrisiko verringern sollen. Die Kosten für die Nachrüstungen belaufen sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Auch den Lausitzer Füchsen war kürzlich durch die Stadt der Vertrag für die Eisarena gekündigt worden. Dem Crimmitschauer Rivalen aus der Lausitz droht damit ebenfalls der Lizenzentzug, wie der Klub aus Weißwasser am 9. Januar 2025 mitteilte.