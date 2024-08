Fußball | Regionalliga Sprunggelenksverletzung bremst CFC-Rückkehrer Tom Baumgart aus Stand: 14.08.2024 16:01 Uhr

Rückkehrer Tom Baumgart ist einer der zentralen Schlüsselspieler beim Chemnitzer FC. Die Himmelblauen müssen jedoch auf zunächst unbestimmte Zeit ohne den verletzten 26-Jährigen auskommen.

Der Chemnitzer FC muss bis auf Weiteres ohne Tom Baumgart auskommen. Der 26-Jährige laboriert an einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk, teilten die Himmelblauen am Mittwoch (14. August) mit. Baumgart habe sich die Verletzung bereits in der vorangegangenen Trainingswoche zugezogen. Daher fehlte der in diesem Sommer aus Halle zu seinem Heimatverein zurückgekehrte Mittelfeldspieler bereits bei der jüngsten Heimniederlage gegen den FSV Zwickau. Bei den vorangegangenen Partien gegen den HFC (0:0) und Hertha BSC II (1:0) war der Mittelfeldakteur über die gesamte Spielzeit im Zentrum gesetzt,

CFC-Sportdirektor Löwe: "Extrem bitter"

Während CFC-Sportdirektor Chris Löwe den "extrem bitteren" Ausfall beklagte, betonte Baumann: "Ich bedauere es sehr, dass ich der Mannschaft durch die Verletzung in den kommenden Wochen nicht helfen kann. Es ist bitter, dass ich derzeit auch nicht abschätzen kann, wann ich ins Training zurückkehren kann. Ich hoffe auf einen optimalen Heilungsverlauf und werde alles dafür tun, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen."



Das Team von Trainer Christian Tiffert hat an diesem Pokalwochenende spielfrei, ehe es in der Regionalliga am kommenden Mittwoch (21. August, 19 Uhr im SpiO-Ticker) beim noch verlustpunktfreien Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena antrtitt.

mhe/pm